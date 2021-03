DTM | Klien sbarca con una McLaren di JP Motorsport per tre gare nel 2021

Una vecchia conoscenza della Formula 1 sbarca nel DTM a partire dalla stagione 2021: si tratta di Christian Klien, ex pilota Red Bull, che ha annunciato l’intenzione di prendere il via a ben tre gare con una McLaren 720S GT3 di JP Motorsport. Dal 2022 ci sarà l’impegno a tempo pieno.

Klien con JP Motorsport (e una McLaren) nel DTM

JP Motorsport ha comunicato ieri che parteciperà al rinnovato DTM, passato ai regolamenti GT3 dopo l’ormai morte definitiva della Class One. La compagine polacca ha ingaggiato Klien, in F.1 con Red Bull e anche Jaguar per diversi anni prima di passare definitivamente alle competizioni GT. L’austriaco è già parte del team dal 2020, avendo disputato con una loro Mercedes-AMG GT3 l’International GT Open (nella classe Pro-Am, dove si è classificato 2° con Patryk Krupińsky) e la 24 Ore di Spa. Klien correrà solamente tre appuntamenti (Zolder e Nürburgring ad agosto, Assen a settembre) con l’obiettivo di prendere parte all’intera stagione il prossimo anno. Con la McLaren, Klien e JP continueranno a correre nell’International GT Open e in alcuni round del GT World Challenge Europe.

Krupińsky: “Abbiamo l’appoggio di McLaren”

«Non vediamo l’ora di correre la prima gara con la McLaren, siamo molto entusiasti delle sue performance che ci hanno già impressionato come rivale in pista nell’International GT Open» ha detto Krupińsky, pilota e proprietario di JP Motorsport. «La Mercedes-AMG, di per sé, è ottima e solida, ma il supporto verso altri team nel DTM avrebbe svantaggio noi. Invece, ci aspettiamo molto dalla McLaren come partner». «Le gare del DTM saranno per me il momento clou di quest’anno. Possiamo competere con i migliori team e piloti del panorama GT3 e dimostrare ciò di cui siamo capaci» ha aggiunto Klien.

Copyright foto: DTM