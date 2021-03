WRC2 | La stagione 2021 di Ostberg parte dalla Romania

La stagione 2021 di Mads Ostberg correrà principalmente su un doppio binario, con in comune la vettura (la fidata Citroen C3 Rally2), il navigatore (l’indissolubile Torstein Eriksen) ed il team preparatore, ovvero Tagai Racing Technology. Il norvegese affronterà infatti sia il campionato nazionale ungherese, con un programma completo, che soprattutto il ritorno nel WRC2 per difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Il debutto della stagione 2021 di Ostberg al TESS Rally Brasov

Se nel primo caso l’esordio sarà al Therwoolin Boldogkő Rally, prova su asfalto che aprirà il 16-18 aprile la serie magiara, per quanto riguarda invece il Mondiale Rally di categoria il debutto avverrà qualche fine settimana dopo, sempre su fondo cemento, in occasione del Rally di Croazia. Ma prima ancora di queste due gare Ostberg ed Eriksen si alleneranno con la C3 Rally2 sulle strade del TESS Rally Brasov, sempre su asfalto, e valido essenzialmente come secondo appuntamento del campionato nazionale romeno, in programma il prossimo 26-27 marzo: in totale otto prove speciali per 62,90 km di gara.

«Buone notizie! Inizieremo la nostra stagione il prossimo fine settimana», ha scritto Ostberg sui suoi profili social. «Il primo rally dell’anno è un evento su asfalto nel campionato rumeno, il TESS Rally Brașov. Questo raduno servirà da riscaldamento per i prossimi eventi. Si prevedono condizioni gelate e anche la possibilità di neve. Dovrebbe essere interessante! Grazie a Citroen Racing, Citroen Hungary e Tagai Racing Technology per aver reso possibile tutto questo».

Crediti Immagine di Copertina: © Citroën Racing