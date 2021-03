IMSA | United Autosports conferma anche Watkins Glen e Road Atlanta per il 2021

Non solo la 12 Ore di Sebring: United Autosports avrebbe in programma di correre anche i restanti appuntamenti dell’Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il team anglo-americano potrebbe allestire in futuro anche una LMP3.

Nuova sede in Florida, confermate anche le restanti gare endurance

Si espande il programma di United Autosports in Nord America, che è ritornata nel campionato endurance dopo tre anni di assenza in occasione della 12 Ore di Sebring di questo weekend con una Oreca 07 Gibson LMP2 per Guy Smith, Wayne Boyd e Jim McGuire. Il telaio, nuovo di zecca, è destinato a rimanere negli Stati Uniti nella nuova sede del team a Riviera Beach, in Florida: sarà un punto importante per poter preparare anche la 6 Ore di Watkins di Glen a giugno e la Petit Le Mans a metà novembre. Richard Dean, co-proprietario del team assieme a Zak Brown, ha detto a Sportscar365: «Abbiamo apprezzato le tre gare che abbiamo fatto nel 2018 a Daytona, Sebring e Watkins Glen. Nel 2019 ci siamo espansi a due auto in LMP2 nell’European Le Mans Series e stavamo lavorando anche sulla nuova struttura nel Regno Unito e, per questo motivo, non avevamo programmato nulla in quell’anno.

In arrivo anche una LMP3?

Dean ha continuato: «Avevamo intenzione di tornare lo scorso anno e, fino a febbraio, ero rimasto negli Stati Uniti per cercare la struttura adatta per noi. Siamo venuti qui [a Sebring] come tutti quando l’evento è stato cancellato, e da quel momento ci stavamo per impegnarci a qualcosa di più nel 2020. Per ovvie ragioni, tutto ciò è stato accantonato, quindi stiamo riprendendo da dove avevamo lasciato». Confermate quindi Watkins Glen e Road Atlanta, aggiungendo che potrebbe arrivare anche una Ligier JS P320 Nissan LMP3 (quella che il team ha come riserva) per queste due gare, guidata principalmente da Jim McGuire.

