Anche l’Haupt Racing Team si prepara alla nuova stagione 2021 del GT World Challenge Europe. La squadra tedesca schiererà per il secondo anno due Mercedes-AMG GT3 Evo per l’Endurance Cup, affidate a Maro Engel, Luca Stolz e Vincent Abril e a Patrick Assenheimer, Ricardo Sanchez e Hubert Haupt.

Ecco gli equipaggi di Haupt Racing Team per il 2021

La squadra di punta di Mercedes-AMG nel GT World Challenge Europe si prepara a un secondo anno di alto livello, con l’obiettivo di dare il massimo ovviamente alla 24 Ore di Spa. Engel, Stolz e Abril continueranno la loro collaborazione sulla prima auto, la #4, iscritta alla classe Pro, dopo aver colto il 7° posto nella gara belga e lo stesso piazzamento anche nella classifica finale dell’Endurance Cup. Improbabile che Engel e Stolz possano prendere parte alla Sprint Cup, complice il nuovo impegno del Team HRT nel rinnovato DTM. Sulla seconda auto, la #6, vedremo invece il proprietario Haupt affiancato da Assenheimer e Sanchez: il primo ha disputato la passata annata con Madpanda Motorsport, contribuendo a vincere il titolo team assoluto tra i Silver; il secondo, anche lui con Madpanda ma solo a Spa-Francorchamps, ha fatto un’apparizione nel FIA World Endurance Championship sul circuito delle Ardenne.

Team HRT: obiettivo titolo

«La GT World Challenge Europe Endurance Cup è la serie endurance più dura d’Europa per le vetture GT3», ha dichiarato Sean Paul Breslin, Team Principal di HRT. «Qui ci troviamo di fronte ai migliori team, piloti e costruttori del continente. L’anno scorso abbiamo catturato l’attenzione come nuovi arrivati, ora cerchiamo di confermarci di nuovo nella stagione 2021. Il nostro obiettivo è lottare per il titolo sia nella Silver Cup che nell’assoluto».

Copyright foto: GT World Challenge Europe