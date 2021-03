CIR | Rallye Sanremo 2021, Hyundai schiera le WRC Plus con Neuville e Tanak?

Hyundai Motorsport potrebbe tornare con i suoi equipaggi ufficiali in una gara del Campionato Italiano Rally Sparco, dopo la partecipazione straordinaria di Thierry Neuville e Craig Breen (e relativi copiloti) al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che ha aperto il CIR Sparco questo mese.

Due Hyundai i20 WRC Plus e due i20 R5 al Rallye Sanremo?

L’eventualità si realizzerebbe, stando alle indiscrezioni che stanno circolando nei vari siti specialistici, al Rallye di Sanremo che si terrà il prossimo 10-11 aprile. L’appuntamento, valido principalmente come seconda tappa del CIR Sparco 2021, chiuderà il prossimo 23 marzo le proprie iscrizioni, ma filtra l’eventualità che Hyundai Motorsport possa schierare ufficialmente due R5 e due WRC Plus. Se sulla i20 R5 dovrebbe salire Pierre-Louis Loubet, impegnato quest’anno con la World Rally Car coreana del team 2C-Competition in tutti gli appuntamenti del Mondiale Rally, sulle versioni superiori dell’auto dovrebbero presentarsi Neuville ed Ott Tanak. Rispetto quindi al Ciocco, gli equipaggi ufficiali non correranno quindi con le Hyundai i20 R5, e Breen cederà il posto al compagno di squadra estone.

Neuville e Tanak a Sanremo in vista del Rally Croazia

Questo avverrebbe in ottica preparazione per il Rally di Croazia, terzo appuntamento del WRC in programma a fine aprile e su asfalto come il Sanremo. In questo modo i due piloti potranno sfruttare l’occasione come test competitivo in vista del ritorno nel Mondiale (seguendo un modus operandi che ha sempre dato buoni frutti, messo a punto dal team principal Andrea Adamo), e su una superficie sulla quale da parecchi mesi non corrono, almeno dall’ACI Rally Monza dello scorso dicembre (che aveva però delle condizioni più invernali che altro: se vogliamo essere fiscali, l’ultima volta effettiva è stata il Rally di Alba dello scorso agosto). Non ci sarebbe Breen perché in Croazia sarà sostituito da Dani Sordo, seguendo la naturale alternanza tra i due sulla i20 WRC per la stagione 2021 nel campionato.

Rallye Sanremo, una categoria speciale per le WRC Plus?

L’altra particolarità è appunto la presenza delle WRC Plus in gara a Sanremo: sappiamo che questa tipologia di vettura non è ammessa nel CIR Sparco, ma gli organizzatori dell’evento ligure pare stiano provvedendo a mettere su una categoria speciale per le World Rally Car Plus sulla falsariga di quanto fatto in tempi recenti dal Rally di Roma Capitale, con una classifica ovviamente avulsa. Tutte le ipotesi di cui abbiamo parlato in questo articolo sono state rilanciate da siti come Rally Noticias ed RS Slalom, a cui si aggiunge l’indiscrezione secondo cui a Sanremo potrebbero iscriversi alcuni team ed equipaggi transalpini, giacché il concomitante Rallye Le Touquet-Pas de Calais, primo round del campionato francese asfalto, pare sia parecchio a rischio cancellazione vista la situazione molto delicata a livello pandemico in Francia. Attendiamo ovviamente su tutte queste indiscrezioni conferme definitive.

Crediti Immagine di Copertina: Hyundai Motorsport