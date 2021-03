WTCR | Romeo Ferraris abbandona: niente Alfa Romeo nella stagione 2021

Dopo ben tre stagioni altrettante vittorie, Romeo Ferraris ha deciso di non schierare le Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR nel WTCR. La squadra italiana, a causa dei cambi di regolamento in merito alla centralina unica Marelli per tutti i partecipanti, non potrà essere di nuovo sulla griglia di partenza per la stagione 2021.

Romeo Ferraris lascia ufficialmente il WTCR

Lo scorso anno, Romeo Ferraris aveva partecipato al Mondiale Turismo grazie alla deroga imposta per la situazione d’emergenza creatasi con la pandemia di COVID-19, beneficiando quindi di una stagione in più nonostante non ci fosse l’intenzione di correre nel 2020. Al contrario di Audi, che ha costruito un nuovo modello della RS 3 LMS TCR dopo aver disputato l’ultimo campionato con la vecchia auto (e con qualche polemica), Romeo Ferraris non ha potuto impegnarsi in un nuovo progetto. «Abbandonare il FIA WTCR è sicuramente una scelta difficile, perché si tratta di un progetto in cui abbiamo fortemente creduto, il primo Mondiale a cui abbiamo preso parte come squadra e come costruttore in questi anni, sin dalla sua fondazione», ha detto la responsabile Michela Cerruti a Motorsport.com.

Michela Cerruti: “Il 2020 è stata la miglior annata”

«La stagione 2020 non era prevista, ma la pandemia globale ci ha costretti a posticipare il nostro debutto con il programma ETCR, permettendoci di utilizzare ancora le nostre Alfa Romeo» ha spiegato ancora la Cerruti. «È stata sicuramente una delle migliori annate visto anche il risultato finale, ma allo stesso tempo molto provante ed impegnativa seppur racchiusa in soli due mesi. Le regole tecniche con la centralina unica del 2021 e l’esclusione da ogni titolo, piloti o squadre, rende per questo impossibile la partecipazione alle nostre vetture».

Romeo Ferraris punta sull’Alfa Romeo Giulia ETCR

Ora è tempo di voltare pagina: in Romeo Ferraris ci si sta concentrando sul programma dell’Alfa Romeo Giulia ETCR per il Pure ECTR, anche se lo farà senza Jean-Karl Vernay scappato in Hyundai per lo sviluppo della Veloster elettrica.

Copyright foto: FIA WTCR