IMSA | Corvette celebra Mobil 1 con due livree speciali alla 12 Ore di Sebring

Due livree speciali sono apparse sulle Corvette C8.R ufficiali per la 12 Ore di Sebring, secondo round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il costruttore americano festeggia il 25° anniversario di partnership con Mobil 1, sponsor principale anche della gara.

Corvette festeggia la partnership con Mobil 1

Le vetture #3 e #4 hanno una colorazione prevalentemente argento, con accenni rispettivamente di rosso e bianco. La collaborazione tra Corvette e Mobil 1 è cominciata nel 1996 e Jim Campbell, Vice Presidente Performance e Motorsports di Chevrolet, ha voluto così sottolinearla: «Mobil 1 è un partner tecnologico chiave sin dall’inizio del programma di Corvette Racing. Insieme, abbiamo gareggiato, imparato e vinto nelle condizioni di pista più impegnative ed estreme di tutto il mondo per offrire prestazioni, durata ed efficienza». Per la prima volta, Corvette corre senza la tradizionale verniciatura gialla, escludendo la 6 Ore di Shanghai 2018 del FIA World Endurance Championship e la stagione di debutto nell’IMSA del 1999, quando le due Corvette C5-R corsero con livree argento di Goodwrench.

Milner fiducioso “Auto affidabili a Daytona”

Parlando in vista della gara di Sebring, il pilota Tommy Milner ha detto: «Daytona ovviamente è stata un’ottima gara per entrambe le vetture e per il team nel suo insieme, le auto erano abbastanza affidabili su tutti i fronti. Ho due nuovi compagni di squadra [riferito a Nick Tandy e ad Alexander Sims, ndr]: entrambi hanno così tanta esperienza in queste gare come Sebring che non sembra esserci un grande cambiamento dal punto di vista della guida».

Copyright foto: Richard Dole / LAT Images