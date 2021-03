WEC | Glickenhaus 007 LMH a muro nei test di Vallelunga: “Nessun problema con la macchina”

Primo incidente di percorso per la Scuderia Cameron Glickenhaus con la nuova 007 LMH. Nella giornata di lunedì, in occasione di alcuni test privati sul circuito di Vallelunga, il prototipo che parteciperà al FIA World Endurance Championship ha avuto un impatto contro le barriere. «Nessun problema con la macchina» assicura Jim Glickenhaus.

Glickenhaus a muro a Vallelunga in un test privato

Battuta d’arresto per Glickenhaus, con un duro impatto contro il muro esterno per la propria Hypercar. Non è stato specificato su chi fosse al volante al momento dell’incidente, essendo presenti Gustavo Menezes, Romain Dumas, Ryan Briscoe e Richard Westbrook, ma l’unica cosa certa è che 200 giri sono stati completati e il botto è mentre la vettura stava uscendo di nuovo dai box. «La 007 è uscita nel suo out lap. Tutti stanno bene, nessun problema con la macchina» ha assicurato il boss Jim Glickenhaus, ancor più che mai motivato. «Il Maggiore Tom [riferito alla vettura, ndr] si è comportato perfettamente coi danni, continueremo a migliorarlo e torneremo a provare nei tempi previsti. È solo “rock and roll” ma ci piace».

Ritorno in pista tra dieci giorni

Non si ferma quindi con questo incidente lo sviluppo della SCG 007 LMH, al momento disponibile in un singolo telaio essendo il secondo in fase di costruzione e assemblaggio in vista della 6 Ore di Spa del FIA WEC a maggio. La vettura ha debuttato il mese scorso con Dumas proprio a Vallelunga, collezionando 600 km con ulteriori test a Monza. Tra dieci giorni dovrebbe scendere di nuovo in pista nel circuito romano prima di una run di 30 ore al Motorland Aragon, in vista dell’omologazione finale. Glickenhaus ha detto che l’auto ha già superato il crash test FIA obbligatorio prima di questo incidente.