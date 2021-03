Torna di nuovo in pista BMW nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il Costruttore tedesco schiererà due vetture per la 12 Ore di Sebring in programma questo weekend e cercherà di conquistare la vittoria della classe GTLM a nove anni dall’ultima volta.

Quell’incidente a 10 minuti dal termine…

Alla ricerca della rivincita BMW a Sebring, dopo aver a lungo guidato la corsa dello scorso anno prima di subire un incidente a causa di una vettura della classe GTD, a soli 10 minuti dal termine. A soli quattro mesi di distanza, il BMW Team RLL si candida come uno dei favoriti della classe GTLM ma vedrà la concorrenza delle Corvette ufficiali e di una Porsche privata. «È difficile credere che sia il nostro 12° anno di gare a Sebring con il BMW Team RLL» ha detto Bobby Rahal, Team Principal. «Sebring occupa un posto speciale per me essendoci andato con mio padre per molti anni e poi, ovviamente, iniziando a gareggiarci nel 1976, culminando con una vittoria nel 1987. Con il BMW Team RLL, abbiamo avuto prestazioni molto buone nel corso degli anni, siamo sempre stati abbastanza forti e mi aspetto che sia così anche quest’anno. Come ogni gara endurance, rimanere fuori dai guai è la chiave. L’anno scorso siamo stati colpiti da una vettura GTD mentre stavamo conducendo la corsa, è stato estremamente deludente perché penso che avevamo la gara nelle nostre mani». Sulla BMW M8 GTE #24 vedremo Augusto Farfus, John Edwards e Jesse Krohn, sulla #25 Bruno Spengler, Philipp Eng e Connor De Phillippi.

Turner Motorsport a caccia della vittoria in GTD

Non solo GTLM: Turner Motorsport sarà al via della classe GTD con una BMW M6 GT3. La #96 sarà affidata come al solito a Bill Auberlen, Roby Foley e Aidan Read. I tre (con Colton Herta) avevano conquistato la pole position alla recente 24 Ore di Daytona, concludendo poi in sesta posizione.

Copyright foto: BMW