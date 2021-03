Ci lascia Sabine Schmitz, Regina del Nurburgring Nordschleife

Dopo una lunga battaglia con il cancro che durava da diverso tempo, si è spenta a 51 anni Sabine Schmitz. Considerata da tutti la Regina del Nürburgring Nordschleife, è stata la prima donna a vincere la 24 Ore nel 1996, oltre a diventare nota per il programma televisivo Top Gear.

Un terribile cancro si porta via Sabine Schmitz

Una triste notizia ha colpito tutta la comunità sportiva internazionale: Sabine Schmitz è morta ieri a seguito di un cancro contro il quale stava lottando dal 2017. A comunicarlo è stato Frikadelli Racing, il team fondato da lei e dal marito Klaus Abbelen e attivissimo nelle competizioni GT3 in Europa e partner di Porsche. Così si legge nella nota rilasciata sui social: «Sabine Schmitz (14.5.1969 – 16.3.2021) è morta ieri (martedì) dopo la sua coraggiosa lotta contro il cancro. Aveva 51 anni. Klaus Abbelen e tutti i parenti e gli amici sono profondamente rattristati da questa perdita incommensurabile». Nata ad Adenau e cresciuta a Nürburg, la sua carriera è legata indissolubilmente all’Inferno Verde, vincendo per la prima volta nel 1996 e ottenendo il bis l’anno successivo nella 24 Ore del Nürburgring. La ciliegina sulla torta arrivò nel 1998, diventando anche la prima donna a vincere il titolo del campionato VLN. In totale, la Schmitz – che ha ricoperto anche il ruolo di istruttore di guida – ha completato oltre 30.000 giri nel circuito tedesco. Tra il 2015 e il 2016 ha disputato come wild card anche un paio di appuntamenti nell’ex World Touring Car Championship proprio al Nürburgring, centrando anche la zona punti.

I messaggi da parte del Nurburgring e di Clarkson

«Il Nürburgring ha perso la pilotessa più famosa» ha scritto la pista sui propri social. «Sabine Schmitz è morta troppo presto dopo una lunga malattia. Ci mancherà lei e la sua allegria. Riposa in pace Sabine!». Anche Jeremy Clarkson, noto ex conduttore di Top Gear, è rimasto scioccato dalla notizia: «È un giorno triste. Sabine era una persona meravigliosa e allegra. Anche veloce».

Copyright foto: Frikadelli Racing via Twitter