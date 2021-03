WEC | Alpine svela la A480 Gibson LMP1 per la classe Le Mans Hypercar 2021

L’Alpine Endurance Team ha presentato oggi la sua Alpine A480 Gibson LMP1, il prototipo che disputerà il FIA World Endurance Championship nella nuova classe Le Mans Hypercar. Confermati già a gennaio Nicolas Lapierre, Andre Negrão e Matthieu Vaxivière come piloti ufficiali.

Alpine si presenta: ecco la A480 Gibson LMP1 per il 2021

Toyota e Glickenhaus avranno un avversario in più contro le proprie Hypercar: Alpine parteciperà alla classe regina del Mondiale con una Oreca 07 Gibson LMP1, ribattezzata con il nome del costruttore francese e conosciuta fino allo scorso anno come Rebellion R13 essendo stata portata in pista da Rebellion Racing. Questa sarà la prima stagione di Alpine, con la partnership tecnica del Team Signatech, nella massima classe del WEC, dopo aver trascorso otto anni tra le LMP2. «La storia di Alpine è fatta di sfide» ha sottolineato Philippe Sinault, Team Principal. «Dal 2013 ci mettiamo alla prova step by step, dimostrando di essere in grado di difendere i colori di Alpine ai massimi livelli. Questa nuova sfida fa parte di questa mentalità. La fiducia che Alpine ha riposto in noi per questo progetto è motivo di grande orgoglio. Ci stiamo avvicinando a questo programma con umiltà e voglia di fare bene, in un momento in cui l’endurance è a una svolta».

Lapierre, Negrao e Vaxiviere piloti ufficiali del team francese

La livrea scelta per l’Alpine A480 Gibson LMP1 richiama quelle utilizzate nelle passate stagioni, oltre a quella che verrà utilizzata nell’esordio in Formula 1. Lapierre, Negrão e Vaxivière avranno l’onere e l’onore di essere gli alfieri ufficiali per la stagione 2021.

Copyright foto: Alpine Endurance Team