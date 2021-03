IMSA | Ancora stop per Hardwick: Hindman sulla Porsche di Wright Motorsports a Sebring

Ryan Hardwick sarà di nuovo sostituito da Trent Hindman al volante della Porsche 911 GT3 R #16 di Wright Motorsports alla 12 Ore di Sebring. Dopo l’incidente subito a Daytona, Hardwick non è nelle condizioni di poter tornare a competere nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Hardwick assente anche alla 12 Ore di Sebring

È stato confermato oggi che Wright Motorsports avrà di nuovo nella propria line-up Hindman, il sostituito di Hardwick alla scorsa 24 Ore di Daytona, che si unirà a Patrick Long e Jan Heylen sulla Porsche inserita nella classe GTD. Come ha rivelato Sportscar365, Hindman preferisce posticipare il proprio impiego e sarà di nuovo al fianco di Long per il round successivo di Mid-Ohio. «Non c’è niente che io voglia di più che tornare al volante dopo la fine anticipata del mio weekend a Daytona» ha detto Hardwick. «Nelle ultime settimane ho lavorato diligentemente con sessioni di terapia fisica e cognitiva, facendo grandi progressi. È stata una decisione difficile ma ho deciso di stare in panchina a Sebring. Sono contento che Trent mi sostituirà ancora una volta e so che offre al nostro team la possibilità migliore per vincere di nuovo la 12 Ore di Sebring. Ora sono concentrato sul tornare in macchina a Mid-Ohio».

Seconda chance per Hindman

Hindman ha aggiunto: «Le circostanze straordinarie a Daytona mi hanno fatto dare una sbirciata all’interno team e capisco perché hanno vinto a Sebring. Un enorme ringraziamento va a John Wright, Ryan Hardwick e tutta Wright Motorsports per la loro fiducia riposta in me. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con i ragazzi!».

Copyright foto: Jake Galstad / LAT Images