WEC | Corvette conferma i programmi per la 6 Ore di Spa e la 24 Ore di Le Mans

Dopo il rinvio della 8 Ore di Portimao, Corvette ha confermato la sua presenza alla 6 Ore di Spa, tappa d’apertura del FIA World Endurance Championship. Il Costruttore americano ha assicurato anche i programmi per la 24 Ore di Le Mans e ad alcuni appuntamenti del Mondiale.

Corvette al via della 6 Ore di Spa con Gavin e Garcia

Corvette ci sarà a Spa-Francorchamps: nonostante l’annuncio per il primo round in Portogallo spostato a giugno, la Chevrolet Corvette C8.R con Oliver Gavin e Antonio Garcia scenderà in pista nel campionato endurance in occasione della corsa belga, in programma il prossimo 1° maggio. Sportscar365 ha dichiarato che una secondo evento prima di Le Mans non è fattibile per Corvette a causa degli impegni nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, anche perché la maratona francese è stata spostata in avanti al 21-22 agosto. Comunque, la 6 Ore segnerà il debutto di Corvette a Spa-Francorchamps, con Gavin che ritorna in squadra dopo aver corso per l’ultima volta a novembre scorso, in occasione della 12 Ore di Sebring.

Confermati gli equipaggi per la 24 Ore di Le Mans

«È emozionante per me tornare e lavorare di nuovo con tutti in Corvette», ha detto Gavin. «E per la prima volta avrò Antonio come mio compagno di equipaggio! Siamo compagni di squadra da così tanti anni e abbiamo viaggiato spesso insieme. Per noi, poter andare a Spa sarà molto speciale». Confermati anche i programmi a Le Mans: Garcia, Jordan Taylor e Nicky Catsburg correranno con la #64, mentre Nick Tandy, Tommy Milner e Alexander Sims con la #64.

Copyright foto: Richard Dole / LAT Images