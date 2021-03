CIGT | Audi Sport Italia conferma due auto per la stagione 2021

Si “sdoppia” l’impegno di Audi Sport Italia nel Campionato Italiano Gran Turismo. Il Team Principal Ferdinando Geri ha confermato la presenza di due Audi R8 LMS per la stagione 2021, schierate nelle serie Sprint ed Endurance.

Audi Sport Italia raddoppia: due auto per il 2021

Dopo la bella stagione 2020, il Team Principal Ferdinando Geri ha lavorato intensamente nei mesi invernali, dando così la possibilità alla compagine di Emilio Radaelli e Roberta Gremignani di schierare due R8 LMS GT3 nelle due serie, Endurance e Sprint, dell’imminente stagione di corse. È dal 2017 che Audi Sport Italia non schiera una seconda R8 LMS con i colori dei quattro anelli, vettura che arriverà nei prossimi giorni nella factory di Nibbiola. Intanto, la vettura impiegata lo scorso anno nel tricolore GT ha preso parte ai test di Vallelunga organizzati tra l’8 e il 10 marzo (in foto) da Audi Sport Customer Racing e la soddisfazione è massima all’interno della squadra corse, così come conferma Geri: «Credo di aver lavorato bene, raddoppiare l’impegno in pista di Audi Sport Italia in momenti difficili come questi, ritengo sia già un successo. Non posso ancora anticipare i nomi dei piloti, tuttavia posso confermare che tutti gli equipaggi saranno di assoluto rilievo».

Scelti ancora i numeri 12 e 14: ecco perché

Le due R8 LMS GT3 saranno in gara coi numeri 12 e 14, due targhe porta-numero a cui Audi Sport Italia è particolarmente affezionata: erano i numeri delle 80 Competition con cui il team ha debuttato vittoriosamente con Emanuele Pirro (12) e Dindo Capello (14) nel Campionato Italiano Superturismo 1994.

