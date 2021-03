Skoda Fabia Rally2 Evo, lanciata l’edizione speciale per i 120 di Skoda nel motorsport

Nel 1901 iniziava la storia di Skoda Motorsport nel mondo delle corse e, a 120 anni di distanza, il marchio di Mladá Boleslav celebra oltre un secolo di sport su pista e su strada con una versione speciale della Skoda Fabia Rally2 Evo, chiamata appunto Edition 120.

Gli ultimi aggiornamenti della Skoda Fabia Rally2 Evo

Prodotta in soli dodici esemplari, l’ultima versione della vettura rally della casa ceca presenta tutti i più recenti aggiornamenti (già omologati) della Skoda Fabia già R5, con un motore quattro cilindri da 1,6 litri che ricordiamo presenta 2 kW in più per arrivare ad un totale di 214 kW, pari a 287-291 cv; oltre alla nuova mappatura elettronica del motore, è stato migliorato inoltre l’intercooler ed il collettore di scarico, nonché messa a punto una diversa calibrazione degli ammortizzatori per garantire una migliore trazione e stabilità per ogni tipologia di superficie. Inoltre gli ultimi aggiornamenti hanno riguardo l’affidabilità della Fabia Rally2 Evo, con l’irribustimento del controtelaio dell’asse posteriore ed un dispositivo di raffreddamento per i freni posteriori anche per la versione gravel, e non solo per quella da asfalto. Ancora, è presente un diverso sistema di lubrificazione ed una nuova disposizione dei pulsanti al volante.

Gli extra della Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120

I team clienti e i privati che acquisteranno la speciale Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 potranno comunque aggiungere a loro discrezione altre opzioni, come un cambio rivisitato e che consente di poter toccare la velocità massima sino a 202 km/h ed un terzo set di rampe differenziali (48/70) da sfruttare sia in gare su terra che su asfalto. Inoltre l’edizione speciale della Fabia Rally2 Evo presenta chicche come la colorazione verde nelle ruote e nelle minigonne, ed un set di luci led poste agli angoli del paraurti e sopra la griglia anteriore, oltre a borse e reti interne all’abitacolo per riporre attrezzi od oggetti personali. Gli ordini sono aperti, e a coloro che acquisteranno questo modello in tiratura limitata verrà consegnato un certificato di autenticità, merchandise Skoda esclusivo ed un modellino in scala 1:18 perfettamente fedele della vettura.

«La Skoda Fabia Rally2 Evo Edition 120 a produzione limitata è una versione all-inclusive dell’auto 2021 aggiornata», ha commentato Michal Hrabánek, a capo di Skoda Motorsport. «Con il pacchetto di parti migliorate, non viene offerta soltanto una versione ulteriormente sviluppata della nostra vettura vincitrice del campionato», riferendosi ai successi nei Mondiali Rally di supporto, in particolare l’ultima vittoria conquistata nel 2020 all’interno della classifica dei team del WRC2. «Con le sue caratteristiche esclusive, l’edizione limitata 120 è anche una vera e propria

auto da collezione», conclude Hrabánek.