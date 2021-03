Formula Regional by Alpine | Rosso si aggrega a FA Racing per la stagione 2021

Step importante per Andrea Rosso nella stagione 2021. Il pilota italiano, vincitore della Medaglia d’Oro della F4 Cup ai FIA Motorsport Games, passerà dall’Italian F4 Championship Powered by Abarth al Formula Regional European Championship by Alpine, con i colori di FA Racing.

Rosso con FA Racing nel Formula Regional European Championship by Alpine

Ci sarà anche Rosso nel FREC quest’anno. Dopo le promozioni dei rivali Gabriele Minì e Francesco Pizzi, 17enne torinese sarà il portacolori ufficiale del team di Fernando Alonso. Rosso è il primo nome annunciato, in attesa dei prossimi due piloti che si uniranno a lui. «Sono davvero entusiasta di prendere parte al Formula Regional European Championship by Alpine con FA Racing in questa stagione. È un grande passo nella mia carriera e una grande opportunità che mi ha dato il team. Sono sicuro che con il duro lavoro, la costanza e la dedizione possiamo ottenere grandi risultati. Non vedo l’ora che cominci la stagione, che prenderà il via la prossima settimana ad Imola con i test ufficiali. Vorrei ringraziare, dal profondo del cuore, tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo» ha detto Rosso.

Gli italiani al via nel 2021

Non solo Rosso: i piloti italiani sono in tutto sei, includendo i già citati Minì (con ART Grand Prix) e Pizzi (con Van Amersfoort Racing), Pietro Delli Guanti (anche lui lo scorso anno nella Formula 4 italiana, quest’anno con Monolite), Nicola Marinangeli (con Arden) ed Emidio Pesce (con DR Formula). Il 17-18 marzo si svolgeranno le prove invernali che precedono il campionato, più un altro test non ufficiale al Red Bull Ring quattro giorni dopo. Il 25-26 marzo sono in programma invece le ultime prove, anche se il COVID-19 potrebbe causare l’annullamento dell’evento.

Copyright foto: Klaas Norg / Dutch Photo Agency