ELMS | Algarve Pro Racing con un nuovo equipaggio LMP2 nel 2021

Cambiato completamente l’equipaggio di Algarve Pro Racing per la stagione 2021 dell’European Le Mans Series. La squadra portoghese avrà a bordo della sua Oreca 07 Gibson LMP2 #24 Ferdinand Habsburg, Richard Bradley e Diego Menchaca.

Ecco il nuovo equipaggio di Algarve Pro Racing

Dopo aver gestito due prototipi lo scorso anno, Algarve Pro Racing riduce a una Oreca la propria presenza nell’ELMS del 2021 allestendo già due auto per conto di G-Drive Racing. Habsburg, vincitore dell’Asian Le Mans Series, è un nuovo arrivato in casa Algarve, sebbene non è estraneo al team proprio perché ha vinto con le insegne di G-Drive. L’austriaco, ormai ex DTM, ha spostato il suo focus nell’endurance e affiancherà il programma alla serie continentale con quello del Team WRT nel FIA World Endurance Championship. Assieme a lui ci sarà Bradley, in arrivo da IDEC Sport e dopo aver cambiato già un altro team tra il 2019 e il 2020. Menchaca completerà la line-up, con un anno di pausa alle spalle dopo aver corso con la Lamborghini Huracán GT3 Evo dell’Orange1 FFF Racing Team nel GT World Challenge Europe. «Sono molto felice di unirmi all’ELMS con Algarve Pro Racing. È abbastanza sorprendente perché sembrava certo che avrei continuato il mio percorso nei campionati GT3, ma non potevo lasciar perdere questa opportunità» ha sottolineato il messicano.

G-Drive al via con due vetture

Già noto invece l’equipaggio dell’Aurus 01 Gibson LMP2 #25 di G-Drive, composto da Pietro Fittipaldi (che correrà anche in IndyCar oltre a ricoprire il ruolo di riserva di Haas in Formula 1), John Falb e Rui Andrade. Per la #26, al momento, è confermato solamente il proprietario Roman Rusinov, costretto sia lui sia il team a correre senza la bandiera russa per via degli scandali degli atleti del Paese con l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).

Copyright foto: European Le Mans Series