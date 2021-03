CIGT | Imperiale rinnova la line-up della sua Lamborghini con Amici, Di Folco e Middleton

Nuovo equipaggio per la Lamborghini Huracán GT3 Evo di Imperiale Racing nel Campionato Italiano Gran Turismo. Andrea Amici, Alberto Di Folco e Stuart Middleton sono stati ufficializzati quest’oggi per la stagione 2021 nella serie Endurance.

Amici ritorna con Imperiale

Per Amici e Di Folco si tratta di un ritorno, dopo sette anni, con i colori della squadra di Mirandola, mentre per Middleton è un vero e proprio debutto. Amici è reduce dal terzo posto nel Lamborghini Super Trofeo North America 2020 in classe Pro-Am e vanta una grande esperienza con il marchio di Sant’Agata Bolognese con il quale corre sin dal 2012. «Sono davvero felice di tornare con Imperiale Racing per la stagione 2021 nel GT Endurance italiano e di lavorare con Alberto Di Folco e Stuart Middleton. Con il team ho vissuto una grande stagione nel 2013 vincendo il mio primo titolo nella categoria Lamborghini ST Europe. Lavoreremo duramente per raggiungere un grande risultato. Non vedo l’ora di iniziare!» ha detto Amici.

Anche Di Folco di nuovo parte del team

Di Folco nel 2014 ha fatto il suo esordio in GT con Lamborghini, vincendo al debutto il Super Trofeo Europe Pro-Am proprio con Imperiale Racing. Le sue doti velocistiche ne fanno uno dei piloti più in vista nel programma della casa di Sant’Agata Bolognese con la quale corre ininterrottamente da sette anni. «Sono estremamente felice di essere di nuovo in pista non solo con una squadra ma con una famiglia. Imperiale Racing è stato il mio primo team e con loro ho ottenuto la mia prima vittoria importante: il Lamborghini Super Trofeo Europe Pro-Am, con due gare di anticipo sulla fine della stagione. Squadra incredibile e macchina super competitiva! Sono sicuro che insieme ad Andrea Amici e Stuart Middleton potremo ripetere quanto fatto in passato… Non vedo l’ora di iniziare!» ha aggiunto Di Folco.

Debutto nel campionato italiano per Middleton

Middleton sarà il più giovane del trio e ha debuttato con le ruote coperte nel 2015 dopo la gavetta in kart nel 2019 ha esordito con il marchio Lamborghini, chiudendo terzo il Super Trofeo Europe Pro. Lo scorso anno ha sfiorato il podio nella serie North America mentre la stagione 2021 sarà per lui il debutto in categoria GT3. «Sono entusiasta di unirmi al team Imperiale Racing per il Campionato Italiano GT Endurance 2021. Per me sarà uno step importante passare alla categoria GT3, altamente competitiva, continuando al volante di una Lamborghini. Sono molto grato al team e a Lamborghini Squadra Corse per l’opportunità e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutti. Come squadra credo che possiamo fare grandi cose quest’anno, so quanto Imperiale Racing sia un team competitivo data la mia esperienza in Super Trofeo 2019, e anche avere Andrea ed Alberto come compagni di squadra è perfetto: entrambi sanno davvero guidare! Che la stagione abbia inizio!» ha detto il britannico

