WTCR | Cheah nuovo Junior di Hyundai Motorsport per la stagione 2021

Hyundai Motorsport ha annunciato i propri nuovi Junior nell’ambito dello Hyundai Motorsport Customer Racing per la stagione 2021. Assieme ai portacolori per le competizioni rally, Mitchell Cheah è stato selezionato per il TCR, ma nessun programma è stato ancora svelato, tantomeno per il FIA WTCR.

Mitchell Cheah diventa Junior di Hyundai nel WTCR

Il pilota malese segue le orme di Luca Engstler entrando a far parte dei ragazzi della Casa coreana che potranno crescere nella loro carriera al fianco di piloti di esperienza. Nonostante i suoi programmi per il 2020 siano stati interrotti per la pandemia di COVID-19, Cheah ha fatto alcune apparizioni nel TCR Germany (dove ha ottenuto una pole position e un podio a Spielberg) e un weekend nel FIA WTCR, centrando la zona punti in Gara 2 ad Aragon. Lo schema di Hyundai Motorsport è quello di seguire i propri pupilli dentro e fuori dalle piste, migliorando anche come persona e l’immagine che si ha a livello mediatico in modo da creare un profilo serio. Il 19enne Jáchym Galáš e i 16enni Tyler Maxson e Tyler Gonzalez faranno parte degli altri giovani di Hyundai.

Andew Johns: “Abbiamo bisogno di piloti forti”

«L’impegno a coltivare giovani talenti è una parte vitale del reparto Customer Racing e di Hyundai Motorsport in generale», ha dichiarato Andrew Johns, Head of Operations dello Hyundai Motorsport Customer Racing. «Sappiamo di poter costruire le migliori auto possibili, ma abbiamo anche bisogno di piloti forti che siano in grado di ottenere le massime prestazioni in pista o nelle prove speciali dei rally. Attraverso l’iniziativa Customer Racing Junior Driver possiamo supportare alcuni dei migliori giovani piloti che gareggiano con i clienti Hyundai nei principali campionati di rally e TCR in tutto il mondo. Lavorando a stretto contatto con loro e con i loro team possiamo aiutare ciascuno a migliorare costantemente, al fine di ottenere i migliori risultati possibili e costruire la loro carriera nel motorsport professionale verso un posto nel WRC o sulla griglia del FIA WTCR».

Copyright foto: FIA WTCR