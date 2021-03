IMSA | Legge-Nielsen con una seconda Porsche del Team Hardpoint EBM in GTD

In occasione della Giornata Internazionale della donna dello scorso 8 marzo, Katherine Legge e Christina Nielsen sono state annunciate sulla seconda Porsche 911 GT3 R del Team Hardpoint EBM per classe GTD dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Una seconda Porsche del Team Hardpoint EBM per Katherine Legge e Christina Nielsen

Le due donne correranno tutta la stagione 2021 del campionato nordamericano con la Porsche #88 del Team Hardpoint, in collaborazione con Earl Bamber Motorsport. Entrambe avevano disputato la 24 Ore di Daytona al fianco di Rob Ferriol e di Earl Bamber proprio con quella vettura del team, con la prospettiva di poter partecipare anche al resto della serie. Ferriol e Bamber, di conseguenza, si sposteranno sulla Porsche #99 già a partire dalla prossima 12 Ore di Sebring. «Non potremmo essere più che felici di riavere Katherine e Christina» ha dichiarato Ferriol, anche proprietario della squadra. «Il team si è davvero consolidata a Daytona ed entrambe si sono adattate subito al nostro equipaggio. Non vediamo l’ora di affrontare con due auto e di appresentare Porsche per tutta la stagione 2021, a partire da Sebring».

Legge e Nielsen già in pista alla 12 Ore di Sebring

«Sono davvero orgogliosa di rappresentare sia Richard Mille sia il Team Hardpoint EBM con la mia amica Christina», ha detto la Legge. La Nielsen ha aggiunto: «Sono grata a tutti i partner. So che lavoreremo tutti insieme per ottenere, si spera, dei buoni risultati». Bamber, Ferriol, Legge e Nielsen hanno colto il 10° posto di classe a Daytona, dopo essere scattati dalla 13a posizione sulla griglia di partenza.

Copyright foto: Team Hardpoint EBM