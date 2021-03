Formula E | Arabia Saudita, Neom in procinto di sostituire Diriyah in futuro

Neom prossima destinazione della Formula E? Secondo quanto riportato da Motorsport.com, la serie elettrica potrebbe cambiare la località del proprio ePrix in Arabia Saudita. Ancora aperte le discussioni in merito, ma l’annuncio potrebbe essere davvero vicino

Neom si candida ad ospitare la Formula E

Lo scorso mese si è vociferato di un cambio di località per l’ePrix della Formula E in Arabia Saudita, incentrata sul programma Saudi Vision 2030 ideato per ridurre la dipendenza dello Stato mediorientale dal petrolio, anche in conseguenza al crollo dei prezzi del biennio 2014-15. Neom al momento… Non esiste! Infatti, la “smart city” è solamente stata progettata vicina alle coste del Mar Rosso, a nord del paese, e quindi l’approdo della Formula E sarà sicuramente fra diversi anni. Neal Coupland, Sports Partnership Director di NEOM, ha dichiarato a Motosport.com: «L’Arabia Saudita ha mostrato le sue ambizioni di ospitare diverse competizioni motoristiche sportive. Neom è entusiasta della possibilità di ospitare in futuro un evento della Formula E».

Anche l’Extreme E potrebbe arrivare in futuro?

Dopo l’ultima edizione dell’ePrix di Diriyah tenutasi poche settimane fa, l’Arabia Saudita ha ancora otto anni attivi dei dieci rimanenti come da contratto con la Formula E, ma non c’è nessuna esclusività in merito alla pista designata. Neom ha già ospitato una tappa della Dakar 2021 e potrebbe ospitare in futuro anche l’Extreme E. Coupland ha aggiunto che alcune riunioni si erano già tenute tra NEOM e la Formula E, con diverse figure di spicco presenti nella scorsa gara saudita. «Siamo interessati a discussioni più serie, al momento sono state vaghe conversazioni. Abbiamo parlato sia con la Formula E sia con l’Extreme E e siamo entusiasti degli sviluppi di entrambe le serie. Non ho dubbi che un giorno la Formula E sarà a Neom, ma non sappiamo esattamente in quale anno» ha concluso Coupland.

Copyright foto: per gentile concessione della Formula E