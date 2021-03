CIR | Rally Il Ciocco 2021, oltre 15 ore di dirette: come vederlo in tv e in streaming

Finalmente i rally italiani entrano nelle nostre case con una copertura degna di questo nome, e non solo con approfondimenti e finestre informative, ma con le stesse dirette delle prove speciali. Il primo atto del Campionato Italiano Rally Sparco inaugura un nuovo capitolo mediatico per il nostro CIR, che risponde alla crisi trovandosi un title sponsor e presentando una start list di gran livello per il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, 44esima edizione della gara sugli asfalti della Garfagnana che si correrà venerdì 12 e sabato 13 marzo.

Rally Il Ciocco 2021 a porte chiuse, ma viene in soccorso la tv e il web

Anziché rischiare di fare la fine del nobile decaduto, piegato dalla crisi pandemica e dagli strascichi di quanto avvenne alla fine della stagione 2019, il CIR contrattacca e suona la carica, proponendo anche qualche novità nel format per aumentare lo spettacolo. Format che però conferma anche nel 2021 il chilometraggio ridotto per via della diffusione del Covid, e quindi le porte chiuse per il pubblico: proprio per questo ACI Sport si è messa al lavoro per garantire agli spettatori rimasti a casa di poter godere dello spettacolo che avrebbero visto altrimenti dal vivo, sfruttando anche la novità fresca di lancio di ACI Sport TV.

ACI Sport TV in prima linea, ma non solo

Sarà proprio il nuovo canale federale, accessibile al tasto 228 del telecomando di Sky, sul sito acisport.it e sui canali social ufficiali di ACI Sport, a diventare il fulcro dell’evento, in attesa di poter offrire la copertura di altre gare, non solo rallistiche ma anche su pista. Oggi si comincia con la conferenza stampa di presentazione delle 18:15, ma da domani inizieranno le dirette a partire dalla Super Power Stage che aprirà il Ciocco, dalle ore 16:20. Sabato 13 si prosegue con altri appuntamenti live, per un totale di oltre 15 ore di dirette in collaborazione con Rally Dreamer TV e NOI TV: qualcosa che non ha praticamente precedenti per un evento rally italiano.

Non solo comunque ACI Sport TV: su RaiSport sono previste dirette selezionate e differite, più approfondimenti nei TG Sport e nel magazine Reparto Corse, ma anche altre emittenti – Sportitalia, MS Motor TV, MS Sport e così via – garantiranno la loro copertura per alcune finestre e rubriche. Ed ovviamente ci siamo anche noi, che vi forniremo il resoconto del Ciocco 2021 così come di tutti gli appuntamenti del CIR Sparco e degli altri campionati rally.

Qui tutti i dettagli e gli orari su dove e come seguire il Rally Il Ciocco 2021.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport