CIGT | Una Lamborghini di LP Racing per Perolini-Cecotto nel 2021

LP Racing si prepara ad affrontare la sua terza stagione nel Campionato Italiano Gran Turismo, ancora una volta con una Lamborghini Huracán GT3 Evo. Pietro Perolini e Jonathan Cecotto saranno i piloti che porteranno la vettura in pista nella classe Pro-Am della serie Sprint.

Perolini di nuovo in pista dopo un anno di pausa

Entrambi i piloti conoscono già bene la vettura della casa di Sant’Agata Bolognese. Perolini è alla sua quarta stagione con i colori Lamborghini, su cui spiccano quella del 2018, che lo ha laureato campione della GT Cup, e del 2019 con il titolo di vice campione GT3 Pro-AM Endurance. «È con grande emozione che ho firmato l’accordo con Luca Pirri per la stagione 2021» ha dichiarato Perolini «Il profondo legame con Lamborghini Squadra Corse si riconferma anche quest’anno, grazie al mio ingresso nel team LP Racing, che ci vedrà protagonisti nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. È una bellissima opportunità, non solo perché il team capitanato da Pirri ha grandi potenzialità, ma anche perché avrò un compagno d’eccezione. Nella stagione alle porte dividerò l’abitacolo con Jonathan Cecotto, che oltre ad essere collega nel programma istruttori Lamborghini e un pilota dalle eccellenti performance, è anche un carissimo amico. Dopo un anno e mezzo di stop forzato causa COVID-19 la strada sarà sicuramente in salita, ma sono certo che grazie al supporto continuo del team riusciremo a toglierci belle soddisfazioni».

Cecotto ancora al volante della Lamborghini di LP Racing

Cecotto ha debuttato con LP Racing nell’ultima stagionale dello scorso anno ottenendo un ottimo 3° posto in equipaggio con Giacomo Altoè. Impegnato anche come Developer Driver di Lamborghini, nonostante la giovane età è uno dei migliori interpreti delle vetture di Sant’Agata Bolognese. «Il mio rapporto con Luca Pirri è iniziato quando ho corso con la sua squadra a fine 2020 nell’ultima tappa del Campionato Italiano GT Sprint a Vallelunga» ha spiegato Cecotto. «Mi sono trovato molto bene e sono felice che continueremo a lavorare insieme con questo programma completo per il campionato 2021. Dividerò il sedile con Pietro Perolini, che tra l’altro è anche un mio caro amico, e dunque sono sicuro che la nostra amicizia fuori dalla macchina porterà anche grandi soddisfazioni e performance a livello professionale in pista. Non vedo l’ora che inizi il campionato! Sarà la mia prima stagione completa in un campionato GT3, avendo corso in passato principalmente nel Super Trofeo».

