CIR | Rally Il Ciocco 2021, anteprima ed orari

Il Campionato Italiano Rally Sparco comincia la stagione 2021 con la novità di un title sponsor ed il ritorno del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio come apertura dopo lo sconvolgimento nel calendario dello scorso anno dovuto alla pandemia. Il CIR si riappropria della primavera, stagione in cui scattano le più importanti serie tricolori rally ACI Sport, con la gara che taglia il traguardo delle 44 edizioni.

Rally Il Ciocco 2021: porte chiuse, validità e logistica

Curata da Organization Sport Events, l’appuntamento sugli asfalti della Garfagnana riprenderà però il format dello scorso anno con il chilometraggio ridotto, che porta ad un’unica giornata di gara che si consumerà sabato 13 marzo; ovviamente anche nel 2021 le porte per il pubblico saranno chiuse, anche perché cara grazia se si riescono a fare ancora eventi sportivi in un momento in cui tornano di attualità ulteriori restrizioni per arginare le varianti del virus.

Il Ciocco sarà valido come primo round del CIR e delle categorie annesse, quindi CIR Asfalto, CIR Due Ruote Motrici e CIR Junior, oltre ad essere la prima tappa della Coppa Rally di Zona, per la precisione la Sesta Zona (Toscana – Umbria) e con coefficiente maggiorato a 1,5. La Tenuta Il Ciocco ospiterà il quartier generale, la sala stampa ed anche il parco assistenza (ribadiamo, non è consentito l’accesso al pubblico, ma sarà garantita un’ampia copertura televisiva che dovrebbe essere svelata nella sua interezza a breve).

Il programma del Rally Il Ciocco 2021

Giovedì 11 marzo si inizia con le ricognizioni autorizzate dalle 09:00 alle 17:00 ed in serata con le verifiche tecniche e sportive per i piloti prioritari e quelli iscritti nel CIR. Verifiche che venerdì 12 coinvolgeranno tutti gli altri piloti: sempre in questa giornata ci sarà lo shakedown, che scatterà alle ore 08:00, sino alle 12:30, mentre alle 16:20 verrà dato lo start il rally, che alle 16:30 affronterà la Super Prova Speciale di apertura in diretta tv su Rai Sport, che si disputerà dentro la Tenuta Il Ciocco. PS che inaugurerà una delle novità previste per quest’anno nel CIR, visto che la prima prova varrà come Power Stage e darà accesso ai migliori tre della classifica a dei punteggi bonus.

Sabato 13 marzo tocca alla giornata decisiva della gara, con nove prove speciali che scatteranno dalle ore 07:00, con conclusione ed arrivo finale previsto per le ore 18:00. In programma tre prove speciali da ripetere ognuna altre due volte, ovvero la Massasassorosso, che ritorna nel Ciocco dopo aver saltato l’edizione 2020, la Careggine, che invece è stata riconfermata ancora una volta, e la Molazzana. In totale quindi 10 PS per 93,42 km di gara: un solo chilometro in meno rispetto allo scorso anno.

Rally Il Ciocco 2021, percorso ed orari

-Venerdì 12 Marzo

08:00 – Shakedown, 2,54 km 08:00

16:20 – Partenza

16:30 – SSS 1 Il Ciocco, 1,98 km

-Sabato 13 Marzo

07:00 – Service A (Il Ciocco)

08:19 – SS 2 Massa-Sassorosso 1, 6,90 km

08:56 – SS 3 Careggine 1, 14,90 km

09:55 – SS 4 Molazzana 1, 8,68 km

10:50 – Service B (Il Ciocco)

12:09 – SS 5 Massa-Sassorosso 2, 6,90 km

12:46 – SS 6 Careggine 2, 14,90 km

13:45 – SS 7 Molazzana 2, 8,68 km

14:35 – Service C (Il Ciocco)

15:54 – SS 8 Massa-Sassorosso 3, 6,90 km

16:31 – SS 9 Careggine 3, 14,90 km

17:30 – SS 10 Molazzana 3, 8,68 km

18:00 – Arrivo e Podio finale

Qui tutti gli iscritti al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2021.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport