CIGT | Fuoco, Schreiner e Hudspeth con la Ferrari di AF Corse nel 2021

Nuovi compagni di squadra per Antonio Fuoco nella stagione 2021 del Campionato Italiano Gran Turismo. Il campione in carica e ufficiale Ferrari correrà assieme a Carrie Schreiner e a Sean Hudspeth sulla 488 GT3 Evo di AF Corse.

La Schreiner raggiunge Fuoco nel CIGT

Antonio Fuoco correrà entrambe le serie Endurance e Sprint, sempre affiancato dalla Schreiner. Nonostante la giovane età, la carriera della ragazza tedesca ha partecipato a due dell’ADAC Formel 4 e ad una stagione del British Formula 4, passando poi nel 2017 alle serie GT con due stagioni nel Lamborghini Super Trofeo Asia a cui ha fatto seguito nel 2018 il VLN. Le ultime due stagioni hanno visto la partecipazione della Schreiner nell’ADAC GT Master con un’Audi R8 LMS GT3 e il quarto posto assoluto, oltre alla vittoria nella classe GT Cup, con la Ferrari 488 Challenge della S.R.&R. alla recente 6 Ore di Roma. «Sono molto contenta di entrare a far parte del mondo delle corse Ferrari e gareggiare in entrambe le serie GT italiane che anno dopo anno stanno diventando sempre più prestigiose. Sono grata ad Amato Ferrari per avermi dato questa possibilità e non vedo l’ora di iniziare al più presto i primi test in pista. Ringrazio anche Manfredi Ravetto per aver permesso tutto questo» ha detto la Schreiner.

Hudspeth al via solo della serie Endurance

Fuoco e Schreiner condivideranno l’abitacolo della Ferrari con Hudspeth, laureatosi nel 2020 campione GT3 Pro-Am Endurance proprio con la Rossa di Easy Race. Nel 2019, invece, aveva vinto la GTE Pro-Am Sprint, sempre con una Ferrari ma con quella di AF Corse.

