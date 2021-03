Nasce ACI Sport TV: la programmazione parte con la presentazione del Rally Il Ciocco

In occasione dell’apertura del Campionato Italiano Rally Sparco ACI Sport lancia un progetto che era in cantiere da tempo, e che abbraccerà non solo l’universo rallistico ma tutto il motorsport seguito dalla Federazione: parliamo di ACI Sport TV, ovvero il canale ufficiale con contenuti esclusivi inaugurato oggi, 10 marzo 2021.

Le parole di Sticchi Damiani

Per capire la natura di questa iniziativa riportiamo le parole del presidente ACI Angelo Sticchi Damiani: «Sono molto felice di darvi il benvenuto in questo nuovo canale televisivo dove parleremo di sport dell’Automobile. Erano anni che cercavamo di concretizzare questa idea, ovvero avere un luogo dove potersi incontrare, dove si possa parlare del nostro sport e di tutte le specialità che ne fanno parte, tutte degne di essere trattate. L’obiettivo sarà quello di regalarvi le immagini più recenti e più fresche, così come cercheremo di stuzzicare la vostra curiosità, attraverso le immagini del passato. La nostra è una lunga storia, dal 1905, e grazie ai nostri archivi e le nostre gare cercheremo di selezionare per voi il meglio dello sport italiano».

Cos’è e dove verrà trasmessa ACI Sport TV

Avere un proprio canale televisivo è la nuova frontiera per Federazioni e Leghe, in modo da poter diventare editori dei propri contenuti e veicolarli agli appassionati, oltre a garantire uno spazio importante per gli sponsor: di questi tempi, pura manna dal cielo. ACI Sport TV è frutto del lavoro messo in piedi dal settore comunicazione guidato da Luca Bartolini (che curerà la parte editoriale) e da Mediasport Group, già partner televisivo federale. Una vera e propria programmazione ad hoc trasmessa sul canale 228 di Sky, in differita su MS Sport del digitale terrestre e con un proprio spazio anche sul sito ufficiale di ACI Sport e sui canali social ufficiale della Federazione. Il primo contenuto trasmesso sarà la conferenza stampa di presentazione del 44esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, primo round del CIR Sparco 2021, prevista domani 11 marzo alle ore 18:15. Ma ci sarà spazio per tutte le discipline motorsportive con approfondimenti ed, ovviamente, le gare, trasmesse sia in diretta che in differita.