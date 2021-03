WEC | Glickenhaus 007 LMH: ecco tutto il suo rombo a Monza [VIDEO]

Dopo aver completato un primo shakedown a Vallelunga, la Glickenhaus 007 LMH è scesa in pista la settimana scorsa a Monza per un altro test in vista del suo debutto nel FIA World Endurance Championship. Ecco il video dove poter sentire tutto il rombo del motore Pipo Moteurs V8 da 3.8 litri.

Glickenhaus scende di nuovo in pista a Monza

La SCG 007 LMH ha trascorso due giornate in pista a Monza, ancora incentrate più sulla messa a punto del prototipo piuttosto che della ricerca del giro veloce. L’auto è stata assemblata solamente poche settimane fa e ha ancora molti chilometri da macinare, ma le prove sembrano essere molto incoraggianti essendo anche Glickenhaus un team, passateci il termine, privato e con limitate risorse finanziare rispetto a giganti come Toyota e Peugeot. Sorprende e colpisce sicuramente il rombo del motore Pipo Moteurs: un V8 biturbo da 3.8 litri dotato di 670 CV, il limite imposto dopo la convergenza con le LMDh. Glickenhaus inizialmente voleva montare sul proprio prototipo un motore Alfa Romeo V6 biturbo capace di erogare 670 CV, ma quando il tetto massimo venne alzato a 785 CV nel 2019 fu costretta ad abbandonare il piano. Gli americani avevano annunciato la collaborazione con Pipo Moteurs che si era messa al lavoro per un potente propulsore da 870 CV. A maggio dello scorso anno, la FIA Endurance Commission aveva fatto un passo indietro per mettere in linea le Le Mans Hypercar con le LMDh dell’IMSA, abbassando il limite a 670 CV.

Debutto fissato a Spa-Francorchamps

La SCG 007 LMH, che vede la collaborazione nella costruzione di Podium Advanced Technologies e Motul, debutterà alla 6 Ore di Spa-Francorchamps (ringraziando il FIA WEC per aver rinviato Portimao) e il team sarà guidato dalla struttura di Joest Racing. Ryan Briscoe e Gustavo Menezes, precedentemente confermati, Pipo Derani, Romain Dumas, Olivier Pla, Richard Westbrook e Franck Mailleux sono stati annunciati come i piloti ufficiali per la stagione 2021.

Copyright video: 19Bozzy92