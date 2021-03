GTWC Europe | Rinviata Brands Hatch, Magny-Cours apre la Sprint Cup

Piccole modifiche al calendario della GT World Challenge Europe Sprint Cup. SRO Motorsports Group ha annunciato ieri che Brands Hatch è stata rinviata a data da destinarsi, con Magny-Cours che diventa così il primo round della stagione 2021.

Brands Hatch salta a data da destinarsi

Brands Hatch era stata eliminata nel 2020 a seguito della pandemia di COVID-19 che aveva pesantemente colpito il Regno Unito. Quest’anno era stata di nuovo inserita in programma, come classico primo appuntamento per la Sprint Cup, ma il recente piano presentato dal Governo britannico sul proprio lockdown ha portato alla decisione di posticipare la corsa. Motorsport UK, la Federazione nazionale, ha dato via libera alla ripresa degli eventi per il 29 marzo, ma l’apertura al pubblico solo per il 17 maggio. Il rinvio di Brands Hatch è utile anche per lo stesso campionato GT, in quanto la trasferta britannica era prevista per l’1-2 maggio e Magny-Cours, il secondo appuntamento, il 7-9 maggio, ovvero la settimana successiva.

Magny-Cours apre la Sprint Cup a maggio

Tralasciando l’Endurance Cup – Monza accoglierà la serie i prossimi 16-18 aprile, probabilmente a porte chiuse –, ecco come si presenta il calendario della Sprint Cup: Magny-Cours (7-9 maggio), Zandvoort (18-20 giugno), Misano (2-4 luglio) e Valencia (25-26 settembre). Brands Hatch potrebbe invece essere inserita tra Misano e la 24 Ore di Spa (quest’ultima tra il 29 luglio e il 1° agosto) oppure addirittura ad agosto, l’unico mese libero da impegni esclusa la 24 Ore di Le Mans (21-22 agosto) del FIA WEC.

