F4 Italia | Valint e Cenyu con Van Amersfoort Racing per la stagione 2021

Van Amersfoort Racing ha annunciato negli scorsi giorni due piloti per la stagione 2021 dell’Italian Formula 4 Championship powered by Abarth. Bence Válint e Cenyu Han sono stati riconfermati ed entrambi correranno anche alcuni round dell’ADAC Formel 4.

Valint punta in alto per la stagione 2021

Nonostante la scorsa stagione sia stato un anno di apprendimento, Válint è stato in grado di superare i propri obiettivi essendo il primo pilota ungherese a raccogliere punti per il campionato in Formula 4. «Sono davvero felice di correre di nuovo con VAR. Abbiamo stretto un forte legame ed è fantastico attaccare la nuova stagione insieme a loro. È onestamente difficile esprimere a parole quanto sia stato emozionante l’anno scorso. Ad ogni uscita, sia che si trattasse di prove libere, qualifiche o sessioni di gara, ho imparato di più. Per la prossima stagione, il mio obiettivo è di continuare ad imparare di sicuro, ma ho puntato gli occhi ad avvicinarmi alla parte davanti dello schieramento e raccogliere punti in campionato, più di quanto abbia fatto l’anno scorso! Sono fiducioso e non vedo l’ora che la stagione inizi ufficialmente. Soprattutto con il Paul Ricard in calendario, che è una pista nuova per me, ho passato molte ore al simulatore. Adesso è ora di rimettermi la tuta da gara!» ha detto il pilota ungherese.

Il “McQueen” della Cina ancora con VAR quest’anno

Cenyu Han, soprannominato “McQueen”, ha fatto il suo debutto in F.4 nel 2020. Prima di passare alle monoposto, il cinese ha gareggiato ad alto livello nel panorama karting internazionale. Nel suo ultimo anno, Cenyu ha gareggiato sotto la bandiera della Rosberg Racing Academy, un programma di talenti karting istituito dall’ex campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg. «È rassicurante sapere che continuerò a correre con VAR per la prossima stagione. Il mio tempo con la squadra lo scorso anno ha contribuito in modo massiccio alla mia curva di apprendimento e non vedo l’ora di migliorare ulteriormente in questa stagione. Il mio livello di fiducia è alto e sono estremamente dedito ad avvicinarmi alla parte anteriore del campo. Certo, sarà impegnativo, ma con il supporto del team sono certo che faremo dei passi avanti!» ha dichiarato Cenyu.

