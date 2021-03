F3 | Ritorna il Gran Premio di Macao, fissato a fine novembre 2021

La Formula 3 internazionale torna a Macao. Il Gran Premio ospiterà la Coppa del Mondo della FIA, dopo un anno sabbatico dovuto alla pandemia di COVID-19. L’evento si terrà dal 19 al 21 di novembre di quest’anno come tappa extra campionato.

La Formula 3 ritorna a Macao, battute Euroformula Open e Super Formula Lights

Una notizia più che positiva per la Formula 3, anche perché lo scorso anno si è tenuto l’evento ma con le monoposto del campionato cinese di Formula 4. Dopo il Consiglio Mondiale tenutosi qualche giorno fa, è stato invece annunciato che sarà la F.3 a scendere in pista per le strade del Circuito da Guia, quando si era vociferato invece il possibile approdo dell’Euroformula Open o della Super Formula Lights, entrambe con le Dallara 320 che hanno sostituito le Dallara F317 della ex F.3 europea. Formula Scout rivela che sia dall’Europa che dal Giappone erano fiduciosi di correre a Macao, tant’è che l’Euroformula aveva rivisto il proprio format di gara e aveva lasciato uno spazio per novembre. Invece rivedremo le velocissime Dallara F3 2019, che hanno dato ben 6” di margine alle vecchie auto durante l’edizione di due anni fa e vinta un po’ a sorpresa da Richard Verschoor.

La Coppa del Mondo come tappa extra campionato

La titolazione della gara riprenderà anche quella di Coppa del Mondo, sotto la licenza della FIA. Ricordiamo che la Formula 3 sarà sempre a supporto della Formula 1, con il calendario programmato su sette appuntamenti nell’arco di sei mesi a partire da maggio e con una trasferta extra-europea ad Austin, negli Stati Uniti, a chiudere il tutto, più precisamente il 23-24 ottobre.

