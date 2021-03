F2 | Test Sakhir, Giorno 2: Lundgaard fissa il miglior tempo al mattino con ART Grand Prix

È Christian Lundgaard a segnare il giro più veloce nella seconda giornata di test collettivi della Formula 2 a Sakhir. Alla mattina, il danese di ART Grand Prix batte il record di David Beckmann fissato ieri, mentre Dan Ticktum è primo nel pomeriggio.

Lundgaard velocissimo al mattino con ART Grand Prix

Nella seconda mattinata in Bahrain, è Lundgaard a fissare il miglior tempo di tutto il parco partenti. Il danese è l’unico che inizialmente è sceso sotto il muro dell’1’43”, migliorandosi poi fino a scendere invece sotto a quello dell’1’42” con un tempo di 1’41”697. Bent Viscaal è stato l’unico a sopravanzare Lundgaard, registrando un 1’42”028 nella seconda metà della sessione con Trident e raccogliendo un 2° posto finale. Marcus Armstrong è 3° con DAMS a un solo centesimo di distanza da Viscaal, seguono Liam Lawson (Hitech GP), Robert Shwartzman (Prema), Jüri Vips (Hitech GP) e Théo Pourchaire, rimasto inizialmente vicino al compagno di squadra Lundgaard nella prima parte della mattina. Roy Nissany (DAMS), Oscar Piastri (Prema) e Marino Sato (Trident) completano la top-10. Due le bandiere rosse, intervenute sempre per Alessio Deledda con la sua HWA Racelab ferma in pista.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m41.697s 39 2 Bent Viscaal Trident 1m42.028s +0.331s 28 3 Marcus Armstrong DAMS 1m42.038s +0.341s 26 4 Liam Lawson Hitech GP 1m42.256s +0.559s 28 5 Robert Shwartzman Prema 1m42.257s +0.560s 27 6 Juri Vips Hitech GP 1m42.299s +0.602s 22 7 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m42.347s +0.650s 42 8 Roy Nissany DAMS 1m42.419s +0.722s 31 9 Oscar Piastri Prema 1m42.462s +0.765s 32 10 Marino Sato Trident 1m42.997s +1.300s 27 11 Dan Ticktum Carlin 1m43.158s +1.461s 35 12 Ralph Boschung Campos Racing 1m43.206s +1.509s 40 13 Jehan Daruvala Carlin 1m43.616s +1.919s 35 14 David Beckmann Charouz Racing System 1m43.954s +2.257s 48 15 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m43.997s +2.300s 38 16 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m44.346s +2.649s 31 17 Richard Verschoor MP Motorsport 1m44.485s +2.788s 31 18 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m44.575s +2.878s 50 19 Gianluca Petecof Campos Racing 1m45.419s +3.722s 33 20 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m45.865s +4.168s 46 21 Matteo Nannini HWA Racelab 1m45.865s +4.168s 20 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1m46.413s +4.716s 13

Ticktum chiude la seconda giornata

Ticktum è tornato di nuovo al vertice della classifica dopo la prima mattina di ieri. Il britannico di Carlin non è andato più veloce di Lundgaard, segnando comunque un buon 1’42”185. e dando al compagno di squadra Jehan Daruvala oltre quattro decimi di ritardo. Guanyu Zhou è anch’egli risalito in cima, fino al 3° posto, ma con quasi un secondo di distacco, precedendo Guilherme Samaia (Charouz) e il teammate Felipe Drugovich. Ralph Boschung è 6° con Campos, poi troviamo Richard Verschoor (MP Motorsport, che dovrebbe essere presto annunciato dalla squadra olandese), Gianluca Petecof (Prema), David Beckmann (Charouz) e Viscaal. Anche al pomeriggio una sospensione della sessione, con Lawson fermo con dei problemi sulla propria monoposto.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Dan Ticktum Carlin 1m42.185s 36 2 Jehan Daruvala Carlin 1m42.619s +0.434s 36 3 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m43.114s +0.929s 30 4 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m43.129s +0.944s 40 5 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m43.194s +1.009s 34 6 Ralph Boschung Campos Racing 1m44.320s +2.135s 25 7 Richard Verschoor MP Motorsport 1m44.335s +2.150s 20 8 Gianluca Petecof Campos Racing 1m44.569s +2.384s 10 9 David Beckmann Charouz Racing System 1m44.640s +2.455s 19 10 Bent Viscaal Trident 1m44.879s +2.694s 42 11 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m45.052s +2.867s 21 12 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m46.913s +4.728s 45 13 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m47.429s +5.244s 47 14 Juri Vips Hitech GP 1m47.497s +5.312s 47 15 Robert Shwartzman Prema 1m47.614s +5.429s 33 16 Marcus Armstrong Hitech GP 1m47.900s +5.715s 44 17 Alessio Deledda HWA Racelab 1m47.904s +5.719s 30 18 Liam Lawson Hitech GP 1m48.814s +6.629s 39 19 Roy Nissany DAMS 1m48.974s +6.789s 42 20 Marino Sato Trident 1m49.501s +7.316s 30 21 Oscar Piastri Prema 1m49.824s +7.639s 32 22 Matteo Nannini HWA Racelab 1m50.445s +8.260s 18

