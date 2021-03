smart EQ fortwo e-cup | Laufenn fornitore unico di pneumatici nel 2021

Sarà Laufenn a calzare le gomme per la stagione 2021 della smart EQ fortwo e-cup. L’azienda, facente parte del gruppo Hankook, sarà il fornitore unico di pneumatici delle piccole vetture elettriche del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport.

Laufenn (gruppo Hankook) nella smart EQ fortwo e-cup

«È un grande onore per noi abbracciare nella grande famiglia smart e-cup un brand giovane e dinamico come Laufenn». ha commentato Massimo Arduini, CEO di Lug Price & Decker. «Laufenn condivide con noi la stessa passione per la sfida e visione di futuro. Il match perfetto. Nei test fin qui effettuati, i pneumatici Laufenn hanno donato alle nostre smart e-cup un feeling di guida ancora più fluido, capace di rendere le gare divertenti e di esaltare le qualità di guida dei piloti più smaliziati. Allo stesso tempo, però, riescono sempre a trasmettere sicurezza e fiducia anche ai rookie e ai driver meno esperti. Siamo davvero orgogliosi di questo accordo, è una fantastica opportunità per mostrare quanto può essere sportiva e divertente una vettura elettrica con il giusto equipaggiamento».

Sei doppi appuntamenti in arrivo

«Siamo davvero orgogliosi di essere stati scelti come fornitori ufficiale di pneumatici della smart EQ fortwo e-cup per la stagione 2021. Questa sponsorizzazione è per noi molto importante perché dimostra come Laufenn sia stata giudicata all’altezza di un campionato così innovativo e seguito» afferma Carlo Citarella, Amministratore Delegato di Hankook Tire Italia. La stagione 2021 della smart EQ fortwo e-cup è ormai sulla rampa di lancio, nelle prossime settimane verranno svelati i sei weekend con doppia gara che andranno a comporre la quarta edizione del Campionato Italiano Velocità Energie Alternative ACI Sport.

