GTWC America | Doppietta di Lamborghini nel primo round a Sonoma

Inizia alla grande la stagione 2021 di Lamborghini nel GT World Challenge America. La Casa di Sant’Agata Bolognese vince le prime due gare a Sonoma con la Huracán GT3 Evo #3 di K-PAX Racing affidata ad Andrea Caldarelli e a Jordan Pepper. Giovanni Venturini e Corey Lewis, con la #6, concludono sempre al 2° posto.

Prima fila tutta Lamborghini in Gara 1 (seguita da una doppietta)

Caldarelli e Pepper hanno dominato il weekend d’apertura della stagione: il Factory Driver abruzzese ha messo a segno il miglior tempo sia nelle due sessioni di prove libere del venerdì, sia nella prima sessione di qualifiche. Il compagno di squadra Pepper ha ribattuto centrando la pole in Q2, mentre i piloti della vettura #6 assicuravano a Lamborghini il secondo posto in griglia di partenza nella prima manche e il terzo in Gara 2. In Gara 1 Caldarelli è scattato bene dalla pole, tenendo a distanza Lewis; entrambi i piloti hanno condotto una prima parte di gara perfetta, consegnando le Huracán a Pepper e Venturini in prima e seconda posizione con un ampio margine sugli inseguitori. Al termine dei 90 minuti Pepper ha tagliato il traguardo con un vantaggio di oltre 15 secondi su Venturini, col terzo classificato staccato di un giro.

Altro dominio in Gara 2 per Lamborghini

Stesso risultato in Gara 2, nonostante una partenza imperfetta e un contatto tra le due Lamborghini, che ha costretto Pepper e Venturini a rimontare posizioni dopo essere scivolati sul fondo. Rientrati ai box per il pit-stop di metà gara hanno consegnato le Huracán ai compagni di squadra rispettivamente in terza e quarta posizione. Caldarelli e Lewis hanno completato la rimonta mettendo a segno una serie di giri veloci e al termine dei 90 minuti il pilota italiano era in testa con 8 secondi di vantaggio sullo statunitense.

Le parole di Caldarelli e Venturini

Andrea Caldarelli: «Questo primo weekend era una specie di test per noi, le prime gare della stagione in questo nuovo campionato. Ma sapevamo che saremmo stati competitivi, nonostante non ci fossimo fatti troppe aspettative: abbiamo solo cercato di non commettere errori e alla fine il risultato parla da solo. Abbiamo portato a casa molti dati importanti che ci aiuteranno a diventare ancora più forti».

Giovanni Venturini: «È stato un weekend incredibile per noi e per il team. Sono veramente felice anche perché questo risultato ripaga i ragazzi del duro lavoro svolto durante i test e nelle ultime due settimane. Inoltre i due secondi posti sono importanti per la classifica: abbiamo debuttato nel miglior modo possibile».

Copyright foto: Lamborghini Squadra Corse