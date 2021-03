F2 | Test Sakhir, Giorno 1: Beckmann apre la stagione 2021 con Charouz

È David Beckmann ad aprile la stagione 2021 della Formula 2. Il pilota di Charouz Racing System ha segnato il miglior tempo nella prima giornata di test collettivi della categoria a Sakhir, in Bahrain. Dan Ticktum è svettato invece durante la mattinata con Carlin.

Il riassunto della mattina

Il primo giorno è iniziato nel segno di Ticktum, il più veloce nella prima sessione anche per via di molti piloti che hanno deciso di rimanere diverso tempo ai box piuttosto che in pista. Il britannico di Carlin è stato uno dei primi a impegnarsi con dei giri veloci fin dalla prima ora, migliorandosi fino a marcare, alla fine, un tempo di 1’43”021. Ben lontano Liam Lawson con Hitech GP, a +0”6 di distacco con Jehan Daruvala (con la seconda Carlin) dietro al 3° posto. Solo i primi tre sono scesi sotto il muro dell’1’44”: infatti, Lirim Zendeli con MP Motorsport è 4° con ben oltre un secondo di ritardo da Ticktum, seguito da Jüri Vips (Hitech GP) e Guilherme Samaia (Charouz). Pochissimi giri per gli alfieri di Prema: Oscar Piastri si classifica 7° con appena 8 giri, Robert Shwartzman addirittura ultima senza un crono da giro veloce e con 7 giri completati. In top-10 troviamo Bent Viscaal, 8° con Trident, Marcus Armstrong, 9° con DAMS, e Beckmann, 10° con Charouz.

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 Dan Ticktum Carlin 1m43.021s 14 2 Liam Lawson Hitech GP 1m43.621s +0.600s 17 3 Jehan Daruvala Carlin 1m43.761s +0.740s 15 4 Lirm Zendeli MP Motorsport 1m44.095s +1.074s 35 5 Juri Vips Hitech GP 1m44.143s +1.122s 16 6 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m44.332s +1.311s 31 7 Oscar Piastri Prema 1m44.346s +1.325s 8 8 Bent Viscaal Trident 1m44.408s +1.387s 19 9 Marcus Armstrong DAMS 1m44.480s +1.459s 13 10 David Beckmann Charouz Racing System 1m44.529s +1.508s 31 11 Marino Sato Trident 1m44.620s +1.599s 15 12 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m44.706s +1.685s 25 13 Richard Verschoor MP Motorsport 1m44.859s +1.838s 38 14 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m44.880s +1.859s 21 15 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m45.038s +2.017s 19 16 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m45.060s +2.039s 18 17 Roy Nissany DAMS 1m45.471s +2.450s 18 18 Matteo Nannini HWA Racelab 1m45.486s +2.465s 26 19 Ralph Boschung Campos Racing 1m45.496s +2.475s 24 20 Gianluca Petecof Campos Racing 1m46.362s +3.341s 27 21 Alessio Deledda HWA Racelab 1m48.816s +5.795s 28 22 Robert Shwartzman Prema 1m58.546s +15.525s 7

Il riassunto del pomeriggio

Dopo la pausa, la seconda sessione pomeridiana è iniziata con molti già impegnati sul tracciato mediorientale dopo la mattinata di studio. Beckmann ha abbattuto il record di Ticktum, addirittura scendendo a 1’42”844. Nessuno veloce quanto il tedesco: Christian Lundgaard con ART Grand Prix è rimasto lontano di ben 0”690. Théo Pourchaire ha concluso dietro il compagno di squadra danese in terza posizione, tallonato da Felipe Drugovich (UNI-Virtuosi), Vips, Piastri, Marino Sato (Trident), Lawson, Viscaal e Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi).

Pos Driver Team Time Gap Laps 1 David Beckmann Charouz Racing System 1m42.844s 19 2 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1m43.534s +0.690s 32 3 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1m43.570s +0.726s 36 4 Felipe Drugovich Virtuosi Racing 1m43.871s +1.027s 28 5 Juri Vips Hitech GP 1m44.079s +1.235s 18 6 Oscar Piastri Prema 1m44.088s +1.244s 21 7 Marino Sato Trident 1m44.279s +1.435s 38 8 Liam Lawson Hitech GP 1m44.280s +1.436s 24 9 Bent Viscaal Trident 1m44.314s +1.470s 40 10 Guanyu Zhou Virtuosi Racing 1m44.322s +1.478s 28 11 Marcus Armstrong DAMS 1m44.331s +1.487s 34 12 Roy Nissany DAMS 1m44.581s +1.737s 23 13 Robert Shwartzman Prema 1m44.678s +1.834s 18 14 Lirim Zendeli MP Motorsport 1m45.010s +2.166s 36 15 Richard Verschoor MP Motorsport 1m45.134s +2.290s 39 16 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1m45.189s +2.345s 16 17 Matteo Nannini HWA Racelab 1m45.316s +2.472s 27 18 Ralph Boschung Campos Racing 1m45.561s +2.717s 17 19 Gianluca Petecof Campos Racing 1m46.238s +3.394s 33 20 Dan Ticktum Carlin 1m48.885s +6.041s 24 21 Alessio Deledda HWA Racelab 1m48.990s +6.146s 19 22 Jehan Daruvala Carlin 1m49.637s +6.793s 26

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited