DTM | Auer ed Ellis con le Mercedes di Winward Racing nel 2021

Altre due Mercedes-AMG GT3 Evo nel DTM. Dopo l’approdo di GruppeM Racing e del Team HRT, Winward Racing ha annunciato i propri piloti per la stagione: si tratta di Lucas Auer, lasciato a piedi da BMW dopo un anno, e di Philip Ellis.

Auer torna con Mercedes, novità Ellis nel DTM

Auer ritorna alla Mercedes, con la quale aveva ottenuto ben quattro vittorie tra il 2015 e il 2018 proprio nel DTM. Passato lo scorso anno nelle file di BMW, l’austriaco aveva conquistato una delle poche vittorie della Casa bavarese ma rimanendo comunque a piedi dopo la decisione di Audi e di BMW di lasciare in veste ufficiale il campionato – sebbene comunque sia stata una scelta consensuale di entrambe le parti. Philip Ellis è invece una novità: nato a Monaco, di nazionalità sia britannica sia tedesca, residente a Zugo in Svizzera, è uno dei piloti che ha corso sulla Mercedes di Winward, ottenendo la vittoria nella classe GTD della 24 Ore di Daytona, primo round 2021 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Winward Racing vincente alla 24 Ore di Daytona

Winward Racing è la fusione tra il gruppo di Bryce e Russell Ward, padre e figlio, con il team GTP Motorsport. Con il supporto di Mercedes-AMG, la squadra statunitense punta già in alto. «Anche se abbiamo naturalmente molta esperienza con le vetture GT3, il DTM è un nuovo territorio e una grande sfida per noi. Dovremo portare tutta la nostra energia e competenza per aver successo in questa serie» ha detto Christian Hohenadel, Team Principal.

Copyright foto: Jake Galstad / LAT Images