CIR | Si ricompone l’equipaggio Lucchesi Jr e Ghilardi

Siamo entrati nella settimana del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, edizione numero 44 dell’evento che apre la stagione 2021 del Campionato Italiano Rally Sparco. Nell’attesa di fornirvi tutta la start list completa, continuiamo a dare uno sguardo ravvicinato ad alcuni protagonisti del CIR 2021 e che vedremo questo fine settimana in gara sugli asfalti toscani.

Lucchesi Jr debutta sulla nuova Peugeot 208 Rally4

Questa volta parleremo di Christopher Lucchesi Jr, già detentore della Coppa Under 25 ACI Sport nella categoria Due Ruote Motrici 2020. Il 22enne si prepara a mettersi in gioco nuovamente nel CIR, e nuovamente con una vettura 2RM, per il quarto anno di fila a marchio Peugeot. Ma Lucchesi nel 2021 avrà a disposizione la 208 Rally4 che ha debuttato lo scorso anno, sempre preparata da GF Racing, ed in gara con la scuderia laziale HP Sport Rally Racing Team.

Nuovo team per Lucchesi

«Non può che farci piacere che il giovanissimo driver lucchese Christopher Lucchesi Jr. abbia deciso di correre con i nostri colori – hanno commentato da HP Sport – , una nuova stagione che ci vedrà impegnati nel massimo campionato con un giovane di talento, che nel corso di questi anni ha mostrato velocità, capacità e tenacia. Per noi un motivo d’orgoglio, e un ulteriore passo in avanti lungo un percorso che ci vede impegnati nella valorizzazione dei giovani piloti italiani».

Lucchesi ritrova sua madre come copilota

Al fianco di Lucchesi come navigatrice ci sarà Titti Ghilardi, ovvero sua madre, che ha dettato le note al figlio nei primi passi di quest’ultimo all’interno delle competizioni rally, in particolare tra il 2015 ed il 2017 (più un ritorno della collaborazione in occasione del Rally della Fettunta nel 2019, dove colsero il primo posto di classe). Il programma dell’equipaggio nel 2021 sarà incentrato nella categoria Due Ruote Motrici (dove ci sarà in particolare un’altra 208 Rally4, quella preparata da FPF Sport ed affidata ai Nucita) ed Asfalto del CIR.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport