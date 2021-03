IndyCar | Fittipaldi ritorna con Dale Coyne nel 2021, solo per gli ovali

Pietro Fittipaldi ritorna in IndyCar Series, di nuovo con Dale Coyne Racing a tre anni di distanza dall’ultima apparizione. Il pilota brasiliano correrà con la #51 guidata da Romain Grosjean, prendendo parte agli appuntamenti su ovale rinunciati dal francese.

Fittipaldi in sostituzione di Grosjean negli ovali

Grosjean era stato annunciato da Dale Coyne Racing e da Rick Ware Racing ancora un mese fa, con il francese che ha lasciato la Formula 1 dopo aver corso negli ultimi anni con Haas. A causa anche del brutto incidente in Bahrain, Grosjean ha preferito evitare di prendere parte alle (poche) gare su ovale e il team americano ha iniziato a cercare un pilota da aggiungere al programma. Alla fine è arrivata la scelta di Fittipaldi che, casualmente, ha sostituito proprio Grosjean negli ultimi round della Formula 1 in sostituzione dell’infortunato Grosjean. «Sono molto felice di correre sugli ovali in questa stagione. Sono particolarmente eccitato per la 500 Miglia di Indianapolis, è un sogno che ho fin da quando ero bambino» ha detto Fittipaldi, che continuerà a svolgere il ruolo di riserva della Haas in Formula 1.

Esordio alla Indy 500

«Sono anche molto felice di condividere la macchina con Grosjean, è un mio amico» ha aggiunto il pilota carioca. «Negli anni alla Haas siamo diventati appunto amici ed è fantastico essere di nuovo compagni di squadra. Il numero 51 è lo stesso che ho usato nel mio debutto in Formula 1, una bella coincidenza. Ho lavorato con alcuni dei ragazzi di Dale Coyne Racing in passato, sono felice di farlo ancora una volta».

