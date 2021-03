IMSA | In risposta a Le Mans: cambio date per Virginia e Road Atlanta

A causa dello spostamento ad agosto della 24 Ore di Le Mans, l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ha deciso di evitare la concomitanza con l’appuntamento al VIRginia International Raceway, posticipando anche il finale di stagione della Petit Le Mans a Road Atlanta.

Si muove Le Mans, cambiano VIR e Road Atlanta

La 24 Ore di Le Mans avrà luogo ora il 21-22 agosto, lo stesso weekend in cui era programmato il Michelin GT Challenge al VIR. L’IMSA, per evitare il clash con la gara riservata alle sole classi GTLM e GTD, ha mandato in avanti il round al 9 ottobre, diventando quindi l’ultimo round per la Sprint Cup proprio della classe GTD. Questo cambiamento ha costretto, però, anche a rimandare la Petit Le Mans dal 9 ottobre (data originale) al 13 novembre, rimanendo comunque la chiusura della stagione 2021. La nuova data cade nello stesso fine settimana dell’inaugurale 24 Ore di Sebring di Creventic. Le modifiche al VIR coinvolgono anche le categorie di supporto come l’IMSA Michelin Pilot Challenge e l’IMSA Prototype Challenge, mentre il Lamborghini Super Trofeo North America, la Mazda MX-5 Cup e la Porsche Carrera Cup North America comunicheranno in seguito gli aggiornamenti dei propri programmi.

Doonan: “Petit Le Mans a novembre: possiamo avere successo in TV”

John Doonan, Presidente dell’IMSA, ha detto: «Dato lo slancio che stiamo ottenendo per quanto riguarda il pubblico televisivo, è importante per noi preservare le dirette sulla rete NBC. Tenere il nostro finale di stagione a novembre si è rivelato un successo lo scorso anno a Sebring, e abbiamo tutte le ragioni per credere che possiamo avere di nuovo successo questo novembre a Road Atlanta. Come sempre, siamo gradi a tutti, in particolare ai nostro promoter e ai nostri partner televisivi, per la loro flessibilità e comprensione».

2021 WeatherTech Championship Schedule (Revised):

Jan. 22-24 – Roar Before Rolex 24 (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD)

Jan. 28-31 — Rolex 24 at Daytona (DPi, LMP2*, LMP3*, GTLM, GTD)

March 17-20 — Mobil 1 Twelve Hours of Sebring (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD)

May 14-16 — Mid-Ohio Sports Car Course (DPi, LMP3, GTD)

June 4-5 — Detroit Belle Isle (DPi, LMP2, GTD**)

June 24-27 — Sahlen’s Six Hours of The Glen (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD)

July 2-4 — Canadian Tire Motorsport Park (DPi, LMP3, GTLM, GTD**)

July 16-17 — Lime Rock Park (GTLM, GTD)

Aug. 6-8 — Road America (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD)

Sept. 10-12 — WeatherTech Raceway Laguna Seca (DPi, LMP2, GTLM, GTD)

Sept. 24-26 — Long Beach (DPi, GTLM, GTD)

Oct. 7-9 — Virginia International Raceway (GTLM, GTD)

Nov. 11-13 — Motul Petit Le Mans (DPi, LMP2, LMP3, GTLM, GTD)

*LMP2, LMP3 races not counting for season-long points

**IMSA WeatherTech Sprint Cup only

Copyright foto: Jake Galstad / LAT Images