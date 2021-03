ELMS | Fittipaldi con G-Drive Racing nel 2021, assieme ad Andrade e Falb

Dopo aver annunciato la firma ufficiale con Dale Coyne Racing per gli appuntamenti su ovale dell’IndyCar Series, Pietro Fittipaldi espande i propri programmi per il 2021. Il brasiliano correrà con G-Drive Racing nell’European Le Mans Series, assieme a Rui Andrade e a John Falb.

Fittipaldi punta sull’endurance nel 2021

Oltre al ruolo di riserva della Haas in Formula 1 e a quello in IndyCar, Fittipaldi gareggerà nella classe LMP2 dell’ELMS, condividendo l’Oreca 07 Gibson #25 dell’Algarve Pro Racing marchiata G-Drive con Andrade e Falb. I tre sono inseriti nella classe Pro-Am in quanto Falb è classificato come pilota di bronzo. «Sono davvero felice di avere l’opportunità di competere nell’European Le Mans Series con G-Drive Racing, gestita da Algarve Pro Racing» ha detto Fittipaldi. «Sarà la mia prima vera stagione in LMP2 e non vedo l’ora che arrivi, soprattutto perché la mia famiglia ha un passato importante nell’endurance. Mio cugino Christian è tre volte vincitore della 24 Ore di Daytona e mio zio Max [Papis, sposato con Tatiana, figlia di Emerson Fittipaldi ndr] ha anch’egli due vittorie, quindi sono sicuramente in grado di darmi consigli».

Andrade e Falb già compagni di squadra in Asia

In passato, Fittipaldi aveva già testato una Porsche 919 LMP1 e nel 2018 avrebbe dovuto disputare tutta la stagione del FIA World Endurance Championship con una LMP1 di DragonSpeed, ma in occasione delle qualifiche della 6 Ore di Spa si ruppe la gamba sinistra e la caviglia destra in uno spaventoso incidente. Parlando degli altri due piloti, Andrade e Falb hanno corso l’Asian Le Mans Series con G-Drive e al fianco proprio di Franco Colapinto, giungendo terzi in classifica.

Copyright foto: Algarve Pro Racing via Twitter