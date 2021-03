DTM | Rockenfeller e van der Linde con le due Audi di Abt Sportsline

Anche Abt Sportsline conferma la propria line-up di piloti per la stagione 2021 del DTM. Il team tedesco avrà Mike Rockenfeller, campione nel 2013, e Kelvin van der Linde, alla prima apparizione nella serie tedesca sulle due Audi R8 LMS GT3.

Rockenfeller e van der Linde assieme con Abt

Rockenfeller ritorna nel Team Abt dopo aver già corso con loro nel 2011, ottenendo tra l’altro una vittoria a Zandvoort e concludendo al 6° posto nella classifica finale; in realtà ci sarebbe anche un’apparizione nel 2016 nel finale di stagione ad Hockenheim. Il tedesco non vede l’ora che cominci il campionato: «Abt è un punto fisso nel DTM, qualcosa di speciale. Hanno sempre dimostrato di poter competere per il titolo di avere tante motivazioni. Penso che sia davvero bello poter correre di nuovo assieme, sono entusiasta della nuova stagione del DTM». Van der Linde, nonostante sia un rookie nel DTM, in realtà è già da anni ufficiale di Audi e ha diversa esperienza con le vetture GT3, novità di quest’anno per il campionato. Il sudafricano, che ha vinto anche la 24 Ore del Nürburgring, ha detto: «Per me correre nel DTM è un sogno che si avvera. Conosco molto bene la R8 LMS, quindi questa fase del DTM è il momento perfetto per me».

Due piloti con esperienza nel campionato e con le GT3

Thomas Biermaier, CEO e direttore sportivo di Abt Sportsline, ha aggiunto: «Mike conosce il DTM a fondo dopo 14 anni e Kelvin conosce ogni piccolo dettaglio dell’Audi R8 LMS. Credo che con questo duo e il nostro team avremo una line-up competitiva. Posso già immaginare quanto sarà alto il livello quest’anno, vogliamo ricoprire un ruolo di rilievo, vincere gare e competere per il titolo».

Copyright foto: Abt Motorsport via Twitter