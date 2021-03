WEC | Ufficiale: spostata ad agosto la 24 Ore di Le Mans del 2021

Erano circolate le prime voci qualche giorno fa, ma ora è ufficiale: la 24 Ore di Le Mans non avrà luogo a giugno. L’edizione 2021 della grande maratona francese è stata spostata al 21-22 agosto, in modo da poter accogliere gli appassionati negli spalti.

La 24 Ore di Le Mans si muove ad agosto

La pandemia di COVID-19 colpisce ancora la 24 Ore di Le Mans. Dopo l’evento del 2020 che si è corso a settembre, anche quello di quest’anno non occuperà il tradizionale weekend di metà giugno. L’edizione numero 89, originariamente in programma dal 12 al 13 giugno, è stata rinviata di ben 10 settimane, nel tentativo di garantire la presenza degli spettatori. Deciso il percorso intrapreso da Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club du l’Oueste, che ha detto essere “impensabile” organizzare Le Mans a porte chiuse per il secondo anno consecutivo. «Anche se è stata una decisione difficile da prendere, è quella giusta» ha dichiarato Fillon. «Stiamo facendo tutto il possibile per evitare che ciò accada [le porte chiuse, ndr] e per dare a tutti i concorrenti una visione chiara dell’intera stagione. Stiamo lavorando molto duramente per organizzare un evento sicuro, con tutte le precauzioni sanitarie necessarie. La gara di quest’anno promette di essere un altro thriller con il debutto della nuova classe Hypercar».

Monza anticipa Le Mans di cinque settimane

Cambia così il calendario del FIA World Endurance Championship: la 6 Ore di Spa-Francorchamps rimane il 1° maggio e sarà la 6 Ore di Monza ad anticipare la 24 Ore di Le Mans; infatti, la tappa italiana è prevista per il 18 luglio, cinque settimane prima di quella francese.

