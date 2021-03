Ferrari Challenge | Misano ospita questo weekend le Finali Mondiali 2020

Posticipate a data da destinarsi lo scorso ottobre, le Finali Mondiali Ferrari 2020 andranno in scena questo weekend sul circuito di Misano Adriatico. L’evento ospiterà una cinquantina di vetture dei Programmi XX, F1 Clienti e del Ferrari Challenge, quest’ultima grande protagonista con le serie europea e statunitense.

Ferrari Challenge, le stagioni 2020 verso la conclusione

L’ultimo atto delle serie europea e statunitense si svolgerà in maniera differente rispetto al passato, permettendo un confronto diretto tra i piloti dei due campionati e, soprattutto, di assegnare i titoli ancora vacanti. I protagonisti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell si sfideranno su un tracciato che ha ospitato il sesto round della serie continentale e che abitualmente è teatro di gare combattute e spettacolari. A rendere il tutto più interessante la presenza di alcuni piloti del Challenge UK, come il neo-campione Lucky Khera, autore di una stagione in cui ha conquistato il successo in tutte le gare disputate.

Uno dei momenti clou della manifestazione saranno le Finali Mondiali che, nella mattinata di domenica, decreteranno i campioni del mondo del Trofeo Pirelli e la Coppa Shell. Grande attesa per la sfida che vedrà opposti i due trionfatori del Trofeo Pirelli, Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) e Cooper MacNeil (Ferrari of Westlake), mentre in Coppa Shell si iscrivono alla contesa Roger Grouwels (Race Art-Kroymans) e Brad Horstmann (Foreign Cars Italia) con altri piloti pronti ad approfittare di ogni passo falso per conquistare l’alloro iridato.

Programmi XX e F1 Clienti

Come da tradizione saranno protagoniste del fine settimana anche le vetture dei due programmi più esclusivi del Cavallino Rampante: F1 Clienti e Programmi XX. Tra le unità che affronteranno i 4226 metri del circuito romagnolo, anche una F2007 e una F2008 che vennero portate in gara da Kimi Räikkönen e che consegnarono a Maranello due titoli mondiali Costruttori.

Programma e copertura tv

Oggi (giovedì) si disputeranno le prime prove libere mentre venerdì e sabato si svolgeranno le gare che chiuderanno le stagioni europea e americana. Gara 1 della Coppa Shell prenderà il via alle ore 12:45 di venerdì, seguita alle 15:20 da quella del Trofeo Pirelli. Il programma del sabato replicherà nella struttura e negli orari quello di venerdì, con le sfide di Gara 2. Domenica, invece, alle 9:20 si disputerà la Finale Mondiale della Coppa Shell, mentre alle 11:20 inizierà la sfida per decretare il campione del mondo del Trofeo Pirelli.

In Italia, tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport, sul canale Sky Sport F1, mentre le Finali Mondiali saranno visibili anche sul canale Sky Sport 1. Nel corso del fine settimana saranno anche previsti collegamenti in diretta con Sky Sport 24. La diretta con commento in inglese sarà invece visibile sul sito live.ferrari.com.

Copyright foto: Ferrari