ELMS | La 24 Ore di Le Mans influenza il calendario: spostata Le Castellet a giugno

Dopo il recente annuncio del rinvio della 24 Ore di Le Mans ad agosto, l’European Le Mans Series è costretta a modificare il proprio calendario 2021. La 4 Ore di Le Castellet, prevista per il 28-29 agosto, è stata anticipata al 4-6 giugno.

Le Castellet si muove a giugno

La volontà di non avere le porte chiuse per la 24 Ore di Le Mans ha costretto l’Automobile Club de l’Ouest a spostare in avanti l’appuntamento con la grande classica francese, da giugno ad agosto. Questa decisione influenza non poco anche l’ELMS, che vede molti suoi concorrenti al via proprio di Le Mans: per questo motivo, la corsa del Paul Ricard – che doveva tenersi una settimana dopo – occuperà invece il weekend d’inizio giugno, diventando quindi il terzo round del calendario 2021. «Con la 24 Ore di Le Mans che si sposta ad agosto, abbiamo deciso di muovere la 4 Ore di Le Castellet a giugno» ha dichiarato Frederic Lequien, CEO dell’ELMS. «Questa mossa consentirà ai team dell’ELMS che gareggiano a Le Mans un evento in più in cui prepararsi per la gara, pur mantenendo il programma generale della stagione con un intervallo di tre o quattro settimane tra ogni evento».

Ecco il calendarioa ggiornato

La Castellet si scontra con altri eventi: la gara di Detroit dell’IMSA WeatherTech SportsCar e, soprattutto, con la 24 Ore del Nürburgring. Tornando al calendario dell’europeo, Barcellona aprirà la stagione il 18 aprile, anticipata come sempre dai test collettivi; Spielberg è prevista il 16 maggio, segue poi Monza l’11 luglio; Spa-Francorchamps (19 settembre) e Portimao (24 ottobre) chiuderanno il campionato.

Copyright foto: European Le Mans Series via Twitter