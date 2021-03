NLS | Frikadelli Racing con due Porsche alla 24 Ore del Nurburgring

Anche per il 2021, Frikadelli Racing allestirà due Porsche 911 GT3 R per la 24 Ore del Nürburgring. Il team tedesco avrà Nick Tandy, Matt Campbell, Mathieu Jaminet ed Earl Bamber sulla #30, Frederic Makowiecki, Patrick Pilet, Dennis Olsen e Maxime Martin sulla #31.

Le formazioni ufficiali di Frikadelli Racing per il Nurburgring

Le Porsche di Frikadelli Racing correranno nella Nürburgring Langstrecken-Serie e nella gara di qualificazione della 24 Ore del Nürburgring prima di prendere parte alla corsa principale dei prossimi 5-6 giugno. Nella lista dei piloti compare Tandy, ex ufficiale Porsche per otto anni prima di unirsi a Corvette quest’anno nell’IMSA, vincitore dell’edizione 2019. Il pilota britannico non ha corso nel 2020 e avrà dei compagni di tutto rispetto: Campbell e Jaminet hanno già corso assieme lo scorso anno nell’equipaggio di Manthey Racing, con la novità di Earl Bamber che, fino ad ora, non aveva corso per la squadra di Klaus Abbelen e Sabine Schmitz. Per quanto riguarda l’altro abitacolo, Olsen è una vecchia conoscenza avendo vinto il titolo dell’Intercontinental GT Challenge correndo proprio con Frikadelli nella 9 Ore di Kyalami, tra l’altro vinta con Jaminet e Tandy. Il norvegese avrà il supporto di Makowiecki, Pilet e Martin.

Due Porsche GT3 e una GT4 per il team nel 2021

«L’attesa per la nuova stagione è incredibilmente grande» ha detto Abbelen. «Grazie al sostegno di Porche, abbiamo dei piloti molto forti per le gare al Nürburgring Nordschleife. Ci prepareremo ancora più intensamente per puntare alle prime posizioni». Oltre alle due GT3, Frikadelli porterà anche una Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport al Nürburgring.

