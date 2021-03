Continua l’avventura della seconda Cadillac DPi-V.R di Action Express Racing nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Jimmie Johnson, Simon Pagenaud e Kamui Kobayashi correranno tutti gli appuntamenti dell’Endurance Cup.

Johnson continua per altri tre round con Pagenaud e Kobayashi

La #48, sponsorizzata da Ally, era iscritta solamente per la 24 Ore di Daytona, proprio con lo stesso trio di piloti più Mike Rockenfeller. Johnson aveva svelato le ambizioni di poter estendere il programma anche alla 12 Ore di Sebring, alla 6 Ore di Watkins Glen e alla Petit Le Mans; ecco la conferma da parte dell’ex campione NASCAR e di AXR per il 2021. «Ho fatto così tanta esperienza con il 2° posto a Daytona che ho voluto correre anche il resto delle gare endurance dell’IMSA» ha detto Johnson. «L’intera esperienza di lavoro con Action Express Racing, condividendo la Cadillac con Simon, Kamui e Mike, mi ha fatto venire voglia di fare più gare. La Cadillac è un’ottima macchina da guidare, non vedo l’ora di farci qualche altro giro a Sebring, al Glen e a Road Atlanta. Ally era disponibile a questa idea, ci stiamo impegnando per i restanti appuntamenti. Sarà un anno impegnativo aggiungere queste gare a quelle mie della IndyCar».

Hendrick ancora a supporto della Cadillac #48

Come a Daytona, Hendrick Motorsports sosterrà l’equipaggio della #48. «A Daytona stiamo stati onorati di ricevere il supporto da Chad Knaus e da diversi membri del team di Hendrick Motorsports. Siamo entusiasti di ricevere nuovamente quest’aiuto nei restanti appuntamenti e apprezziamo l’impegno di Rick Hendrick» ha detto Gary Nelson, Team Manager di AXR.

