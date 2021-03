F2 e F3 | Campos cambia livrea, in omaggio al compianto Adrian Campos

Campos Racing utilizzerà nel 2021 uno schema bianco e nero per la Formula 2, la Formula 3 e la Formula 4, una colorazione utilizzata nel 1998. Un commovente tributo quello mosso dal team spagnolo verso il proprio fondatore Adrian Campos, scomparso il mese scorso all’età di 60 anni.

Nuovo schema per la livrea di Campos Racing nel 2021

Non ci sarà più l’arancione a colorare le monoposto ufficiali di Campos Racing quest’anno. Il team, in omaggio ad Adrian Campos, ha voluto adottare una livrea bianco e nera che venne utilizzata nella loro prima stagione in pista nel lontano 1998. «Campos Racing è tornata alle radici con il bianco, il più utilizzato nella nostra storia, e i caratteristici quadrati presenti sulle monoposto guidare da Marc Gene e Antonio Garcia nel 1998, con il logo commemorativo del fondatore e presidente Adrian Campos che, purtroppo è scomparso. Saranno i tratti distintivi di Campos Racing nel suo primo anno di gare senza di lui» si legge in un comunicato ufficiale. Sulle auto compare anche la firma di Campos, più precisamente sul cofano motore.

I piloti ufficiali di Campos Racing per il 2021

Ralph Boschung e Gianluca Petecof – quest’ultimo fortemente voluto da Adrian Campos nonostante non avesse un budget limitato – correranno per Campos Racing in Formula 2, mentre Amaury Cordeel, Lorenzo Colombo e un terzo pilota ancora da annunciare saranno al via della Formula 3. Il team tornerà in pista in occasione dei prossimi test della Formula 2, in programma sul circuito di Sakhir (Bahrain) l’8-10 marzo.

