ELMS | Deletraz e Ye al fianco di Kubica nella LMP2 del Team WRT

Due formulisti si uniranno a Robert Kubica per la stagione 2021 dell’European Le Mans Series. Louis Delétraz, ex Formula 2 fino allo scorso anno, e Ye Yifei, campione in carica dell’Euroformula Open, correranno con l’Oreca 07 Gibson LMP2 del Team WRT.

Kubica con Deletraz e Ye nel 2021

Solo di recente Delétraz ha fatto il salto nel panorama endurance, correndo con la Porsche di GPX alla 24 Ore di Spa e altri appuntamenti del GT World Challenge Europe e con Rebellion alla 24 Ore di Le Mans. Lo svizzero sembra aver chiuso il capitolo nella serie cadetta della Formula 1, tanto da essere scelto dal Team WRT per l’ELMS. Al contrario, Ye ha sempre corso con le formule, conquistando la Formula 3 francese e, come già detto, Euroformula Open; il cinese ha, però, deciso di correre nell’Asian Le Mans Series con una LMP2 di G-Drive Racing, vincendo il titolo e ottenendo due vittorie nei quattro appuntamenti corsi nel mese scorso. «Ancora una volta, abbiamo unito talento, gioventù ed esperienza per il nostro equipaggio» ha dichiarato Vincent Vosse, Direttore del Team WRT. «Ciò che colpisce davvero del nostro trio per l’ELMS è che è composto da piloti con cui volevamo davvero lavorare da un po’ di tempo e che hanno in comune un enorme impegno e motivazione per quello che fanno» ha aggiunto Vosse. «Sono convinto che abbiamo una delle formazioni migliori e non vedo l’ora di essere a Barcellona per i test pre-stagionali».

Team WRT impergnato nel WEC e nell’ELMS

L’annuncio arriva dopo quello della line-up per il FIA World Endurance Championship: Ferdinand Habsburg e Charles Milesi affiancheranno Robin Frijns per tutta la stagione, con il team che sarà quindi impegnato sia sul fronte Mondiale che su quello Europeo, sempre con una Oreca 07 Gibson LMP2.

Copyright foto: Louis Deletraz via Twitter