CIR | Easywrite mette a disposizione i video delle ricognizioni del Rally Il Ciocco

Il 12 e 13 marzo si aprirà il Campionato Italiano Rally Sparco con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tornato alla sua collocazione di apertura di stagione dopo lo slittamento eccezionale causa Covid nel 2020. Nell’attesa di conoscere la lista iscritti definitiva (oggi si dovrebbe chiudere, ma intanto in questi giorni abbiamo avuto una serie di anticipazioni), piovono novità sul campionato: oltre al title sponsor Sparco, un’altra azienda (più piccola, una start-up nata negli ultimi anni) si avvicina al CIR, o meglio in questo caso al primo round del Ciocco.

Si tratta di Easywrite, che abbiamo conosciuto per il suo prodotto di punta – un coprivolante che aiuta navigatori e piloti alle prime armi nel redigere le note – e per il sostegno da parte di brand ambassador come il campione europeo rally 2019 Chris Ingram, Simone Campedelli (prossimo a competere nell’ERC) ed Eric Camilli, con il quale la realtà italiana ha fatto quest’anno il debutto nel contesto del WRC sponsorizzando il pilota.

Le ricognizioni del Rally Il Ciocco con Easywrite

Per quanto riguarda il Ciocco, Easywrite ha stretto una collaborazione con gli organizzatori dell’evento, Organization Sport Events, per fornire a tutti i partecipanti i video delle ricognizioni, totalmente accessibili e completamente gratis sul sito dell’azienda, dove si può già trovare la guida alla Massa Sassorosso. Un servizio che è un gioco a somma positiva per le parti: la start-up dimostra come funziona il proprio coprivolante nella stesura delle note, e gli equipaggi che correranno potranno studiare o ripassare comodamente da casa il percorso, coadiuvati appunto nella redazione delle note almeno per il primo passaggio.

«In occasione dell’inizio del Campionato Italiano Rally 2021 abbiamo voluto essere vicini a tutti gli equipaggi di rally, aprendo per la prima volta ad un nuovo format online che speriamo possa essere utile ed apprezzato», ha spiegato il Project Manager di Easywirte Andrea Villa, che ha ringraziato gli organizzatori del Ciocco per aver supportato la loro iniziativa. Questi ultimi, per bocca di Valerio Barsella, hanno commentato: «Abbiamo aderito con entusiasmo e convinzione all’invito di collaborazione da parte di Easywrite, in linea con il nostro “mood” di “sperimentatori” e di ricerca di novità per l’ambiente dei rally. L’idea di Easywrite di portare per la prima volta assoluta le ricognizioni online, accessibili a tutti e senza costi, ci sembra un deciso passo verso uno sviluppo della disciplina e abbiamo messo a disposizione il nostro Rally Il Ciocco per la prima di questa iniziativa».

Qui il video delle ricognizioni realizzato da Easywrite.

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport