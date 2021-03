WEC | Team WRT annuncia Habsburg e Milesi per la stagione 2021

Sono Ferdinand Habsburg e Charles Milesi i piloti scelti dal Team WRT per la stagione 2021 del FIA World Endurance Championship. I due nuovi arrivati della compagine belga affiancheranno Robin Frijns, già annunciato in occasione dell’entry list provvisoria del mese scorso.

Habsburg e Milesi con il Team WRT nel WEC

Conclusa la parentesi nel DTM, Habsburg ha virato verso il panorama endurance e ha già messo a segno la vittoria del titolo dell’Asian Le Mans Series con una Oreca 07 Gibson LMP2 di G-Drive Racing. Inoltre, l’austriaco ha disputato la 24 Ore di Daytona con High Class Racing sempre con lo stesso tipo di vettura, dopo aver già partecipato alla corsa americana nel 2018 con Jackie Chan/Jota. Milesi, dal canto suo, ha invece poca esperienza in carriera avendo debuttato solo nel 2017 (e con 19 anni all’anagrafe, col compleanno fissato il 4 marzo) ma ha già preso parte alla 24 Ore di Le Mans con SO24-HAS By Graff. Il francese ha chiuso la breve trasferta in Giappone dove ha gareggiato nella Formula 3 locale e nella Super Formula. Anche Milesi, come Habsburg, è sceso in pista a Daytona ma con il Racing Team Nederland.

Equipaggio nuovo per il Mondiale

Habsburg e Milesi si uniranno a Frijns, attualmente impegnato anche in Formula E con Envision Virgin. Tutti e tre disputeranno per la prima volta il campionato completo nel WEC. «Abbiamo messo insieme una grande line-up per il FIA WEC, con tre piloti di talento che combinano giovinezza ed esperienza, un mix che apprezziamo» ha detto Vincent Vosse, Team Principal di WRT. «Dal 2015, Robin ha corso con noi ogni anno tranne nel 2020 [con le vetture GT, ndr]. Ci conosciamo bene e abbiamo un’enorme rispetto reciproco. Ferdinand sarà con noi per il secondo anno e diamo il benvenuto a Charles nella nostra famiglia».

Copyright foto: Team WRT via Twitter