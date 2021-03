Una piacevole sorpresa per la stagione 2021 della smart EQ fortwo e-cup, che ha aperto da poco le iscrizioni. Vitantonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1 con Red Bull, Toro Rosso, Force India e HRT, correrà alcuni appuntami selezionati con il team Barbuscia.

Liuzzi correrà alcuni round della smart EQ fortwo e-cup

Barbuscia ha festeggiato i 100 anni di attività nel 2020, conquistando con Marco Mosconi il titolo Challenger. Il dealer abruzzese schiererà in alcune tappe Liuzzi, che ha una lunga esperienza in Formula 1 e, tra gli altri, il prestigioso titolo della F.3000 internazionale. Dopo la F1, Liuzzi è stato protagonista della International Superstars Series a bordo di una Mercedes-AMG C63 e ha anche maturato esperienza nel mondo del motorsport elettrico partecipando alla stagione 2014-2015 della Formula E con Trulli GP. Francesco Barbuscia, patron dell’omonimo dealer abruzzese, non nasconde il suo entusiasmo: «Avremo il numero 101, porteremo con noi l’1 del vincitore, grazie alla straordinaria stagione 2020 del bravissimo Marco Mosconi, che ci ha regalato la vittoria nella categoria Challenger. Marco non poteva festeggiare meglio il nostro secolo di attività. In alcune delle tappe di quest’anno, inoltre, faremo correre il nostro amico Tonio Liuzzi, ex pilota di F1».

Barbuscia pronto ai 101 anni di attività

La partecipazione alla smart e-cup è stato un vero proprio successo per Barbuscia, anche commerciale: «È un evento nel quale la nostra azienda ha creduto sin dall’inizio, facendo crescere gli appassionati di questo Campionato anche tra i nostri clienti, che hanno seguito le gare sui nostri social. Ogni tappa ci ha visto protagonisti, sia in prova sia gara, condendo il tutto con la professionalità e il divertimento dei piloti che si sono sfidati con smart super grintose, silenziose e soprattutto non inquinanti. Tutti in pole, dunque, anche per questo 2021 con la #101 Barbuscia pronta a regalarci tante soddisfazioni!».

Copyright foto: smart EQ fortwo e-cup